日本明年防衛費史上規模最大 總統府發言人慨嘆台灣至今仍未審查

日本明年防衛費史上規模最大，總統府發言人郭雅慧慨嘆台灣至今仍未排審。（翻拍郭雅慧THREADS）

總統府發言人郭雅慧今日在社群Threads發文說，日媒報導，日本內閣26日拍板2026年度防衛費，首度突破9兆日圓，創史上最大規模。反觀台灣，我們離威脅更近。明年度國防部歲出預算編列5614億元，卻因總預算至今未付委審查，國防部受影響金額達780億元，影響範圍橫跨新興計畫、經常性經費、延續性計畫與第一預備金。

郭雅慧說，面對中國軍事擴張與周邊風險升高，日本投入長程「遠距防衛能力」、無人機SHIELD等新型作戰建置，也強化太空能力，目的很清楚：把威脅擋在國門外。

反觀台灣，她指出，我們離威脅更近。卻因總預算至今未付委審查，國防部受影響金額達780億元，影響範圍橫跨新興計畫、經常性經費、延續性計畫與第一預備金。

郭雅慧認為，這不是冷冰冰的數字，而是戰力的「時間表」：從戰傷手術、急救醫療設備整備，到M-2000等七型機零附件戰備存量、標槍飛彈籌補；再到各型機艦與戰甲砲車維保、彈藥籌補、指管系統維護，都可能被迫延宕。更關鍵的是，「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16作戰支援莢艙暨武器彈藥」等重要裝備，也面臨付款與交運風險。國防預算每拖一天，都在替第一線戰力加風險，也在影響民心與士氣。

她因此強調，國防不分藍綠，國家只有一個。請讓總預算儘速付委，回到專業審查、理性監督：前線要有裝備、後勤要有料件、醫療要有準備，戰備才能按期完成。

明年度國防部歲出預算案編列5614億元，但在藍白封殺下，中央政府總預算案迄今仍未付委審查，導致國防預算受影響數達780億餘元。國防部為此呼籲，為確保國家安全與部隊戰備需求，總預算應儘速完成付委審查，避免影響國防整備與裝備籌獲。

