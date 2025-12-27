為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德現身同鄉會！全力推薦雲林劉建國 新北蘇巧慧

    2025/12/27 18:59 記者翁聿煌／新北報導
    總統賴清德（左二）向在場鄉親推薦雲林劉建國（右三）新北蘇巧慧（右一）。（記者翁聿煌攝）

    總統賴清德（左二）向在場鄉親推薦雲林劉建國（右三）新北蘇巧慧（右一）。（記者翁聿煌攝）

    總統賴清德27日參加新北市雲林同鄉會第6屆第1次大會，他表示自己一定會發揮智慧拿出勇氣，為人民守護台灣的民主，繼續發展經濟，他也順利向民眾推薦即將代表民進黨參選雲林縣長的立委劉建國、新北市的蘇巧慧，全力為地方服務。

    賴清德指出，雲林醫療資源不足，重大病患及傷患都要送外縣市，延誤治療時機，劉建國擔任雲林縣立委，幫地方爭取到台大雲林分院在虎尾興建醫學中心等級的醫學大樓，政府投入經費達120億元，維護雲林民眾的健康，也提供鄰近縣市的醫療照護。

    他指出，劉建國還為癌症弱勢病患爭取100億元的緊急基金會，照顧甘苦人，以及爭取整治濁水溪的風飛砂問題、帶著中央部會代表到現場會勘，還有整治虎尾溪，希望能避免水患，並且改善水質。

    賴清德說，他在現場還要「買一送一」，同場推薦代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，留美法律碩士，曾經在國內擔任律師，再投入政治當選立委，長期獲得優質立委的肯定，他向大家推薦這兩位優秀的人才，一起為台灣打拚。

