FB驚見大量「我是XX人」！軍事粉專：背後恐有組織行動

軍事粉專指出，近日臉書出現「我是台北人」、「我是屏東人」等大量類似粉專。（取自「新‧二七部隊 New 27 Brigade」）

近日越來越多跡象顯示，中國透過各式手段滲透台灣、操作輿論，引發社會關切。有粉專發現，近日臉書出現「我是台北人」、「我是屏東人」等大量類似粉專，不僅大頭貼相似，發文內容幾乎也都是以AI撰寫而成的新聞，質疑背後可能有組織行動，呼籲民眾，在點閱網路資訊時提高警戒。

軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」今日在臉書發文指出，近日臉書出現大量以地方區域為主成立的粉專情報網站，所有的開頭和格式幾乎都一致。實際瀏覽相關粉專內容，發現幾乎都是根據時事，以AI撰寫出來的新聞，配上AI生成圖片，貼文最後會附上連結，導向新聞網站或是相關網站。

據查，這些粉專都是在2010年1月10日成立，中間未經過改名，並非以往所見，由中資收購改名的操作手法。

粉專懷疑，這些粉專可能背後有組織行動，用於接下來的選舉輿論操作，也呼籲網友：「煩請各位閱覽網路資訊時提高警戒。」不過，也有網友推測，可能只是行銷公司的粉專。

貼文下方，網友紛紛熱議：「看來是為明年11月做準備了」、「我之前就覺得怪，粉絲數很高，這更怪了」、「看到內容就覺得怪怪的」、「都是公關公司創立的，然後職業帶風向」、「很多這種粉專都很可疑」。

