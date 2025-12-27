「由誰出戰」未達共識！國民黨宜蘭縣長人選將報黨中央協調

立委吳宗憲（左一）、宜蘭縣議會議長張勝德（右二）爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，與宜蘭縣黨部主委林明昌握手象徵團結。（記者王峻祺攝）

立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，宜蘭縣黨部9人提名小組今天舉行地方協調會，吳、張親自出席，經1個半小時討論後，2人參選意志均堅定，「由誰出戰」未達共識，縣黨部將報請黨中央，10天內召開協調會。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，2人都非常優秀，地方協調會中，各自表述參選理念，但在不能取得共識下，將報請黨中央協調，10天內召開會議，不成的話再按初選機制，也就是進行民調，目標在農曆過年前完成提名，吳、張也都樂意接受中央協調。

請繼續往下閱讀...

吳宗憲說，雖然目前對於「由誰出戰」尚未達成共識，但雙方已有另一個更重要共識，即「不論最後由誰代表國民黨，另一方都會傾全力幫忙」，國民黨在宜蘭將是「百分百團結」，面對綠營過早啟動選舉佈局，絕對會奉陪到底，爭取勝選。

張勝德說，2人都非常有意願為鄉親服務，一切都會在民主制度下，以「公平、公正、公開」的方式產生候選人，並呼籲黨中央儘速處理，讓地方基層提早整合。

吳宗憲26日晚間率先啟動「宜蘭走新路」首場造勢，參選態勢強烈，後續行程將巡迴各鄉鎮，以宣講集會、掃街、座談等方式與選民互動；張勝德訂於下週六上午10點在冬山鄉農會旁，舉辦首場問政懇託會，力爭選民支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法