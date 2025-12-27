慎防「打零工型」間諜！專家籲「台灣之盾」應涵蓋防制混合戰

台灣安保協會副秘書長何澄輝。（記者叢昌瑾攝）

面對中共混合戰威脅，國安戰略專家今（27）日提出嚴厲警告，現代「第五縱隊」的形態已發生質變，不再侷限於傳統的間諜活動；且中國滲透出現「下沉化」趨勢，俄烏戰爭中更出現新形態內部威脅，呼籲台灣應建立全社會防禦體系，防止「平時的忽視」變成「戰時的崩潰」。

台灣安保協會、辜寬敏基金會及黑熊學院等民間團體今天舉行「不在卻無所不在──中國第五縱隊在台灣」座談會，由黑熊學院執行長朱福銘主持，邀請世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙、台灣安保協會副秘書長何澄輝、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室與談。

沈明室指出，第五縱隊的核心意涵是「內部的敵人」。他觀察近年國軍共諜案例，發現中共的手法已從高階將領策反，轉向針對中階甚至基層士兵。他舉出近期「簽署不抵抗投降承諾書」的案例（如向德恩案），指出中共不再追求傳統蒐情，而是在解放軍犯台時，要求這些內應採取消極不作為、甚至拍攝影片進行心理瓦解，這即是所謂的「北平模式」。他提醒，第五縱隊的動機不僅是意識形態，更多是單純的經濟利誘、個人弱點威脅或對社會的報復心態。

俄招募烏青年打零工 標記座標、破壞信號箱

何澄輝則引用烏克蘭實戰經驗，提出「零工經濟型第五縱隊」的概念。他指出，俄國利用網路與打工名義，招募對國家無忠誠度的青少年或高齡者執行標記座標、破壞信號箱等任務，這些人往往在不知情或不在乎的情況下成為共犯。此外，他也指出，公民社會中的宗教場域更是沉重的「靈魂戰場」，俄羅斯就曾成功將烏克蘭境內的教區轉化為情報節點和滲透網絡。

何澄輝指出，「台灣之盾」不只是國防上的提升，也應該是反制灰色地帶滲透的具體戰略，他呼籲台灣須建立「防衛性民主」法制，包括推動「代理人法」、強化國安法制及恢復軍事審判等。

劉玉皙也強調，反制第五縱隊不能僅靠猜忌，否則將落入敵人「互指間諜」的心理戰陷阱。她提倡推廣民間自主應變隊（T-CERT），透過標準化訓練與專業分工，讓民眾能有效與軍警消對接，將個人韌性轉化為國家的實質防禦力。

「不在卻無所不在─中國第五縱隊在台灣」座談會，左起黑熊學院執行長朱福銘、世新傳播學系副教授劉玉皙、台灣安保協會副秘書長何澄輝、淡大戰略所兼任副教授沈明室。（記者叢昌瑾攝）

