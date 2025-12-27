為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌人氣崩？吳靜怡曝「造勢慘況」：草仔、蔥仔到底有幾株

    2025/12/27 18:54 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前主席柯文哲（左）到場力挺黃國昌。（記者翁聿煌攝）

    宣布要參選下屆新北市長的民眾黨主席黃國昌，今（27日）在新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，更被認為是2026大選的起手式。不過，政治評論員吳靜怡表示，現場與網路上的人氣似乎不如預期，也讓她直言，「真的草仔、蔥仔到底有幾株？」

    吳靜怡今日於Threads上提到，這場「為新北應援」的活動，在黃國昌的網路頻道裡，柯文哲的演講高潮，直播人數為4402人；黃國昌的演講高潮，直播人數為4735人，儘管黃國昌演講的直播人數略勝，「但這兩位都輸給之前隨便開直播破萬、破十萬人數的自己，真的草仔、蔥仔到底有幾株？」

    「唉，可能最近國安查很兇，網軍部隊就少了。」吳靜怡還強調在造勢活動中，柯文哲跟黃國昌的發言重點，分別是「青島東路都是黃國昌靈堂、不要讓新北市只是回家睡覺的地方（對，國昌都睡台北市豪宅）。」

    最後吳靜怡重申，黃國昌今天還抱怨，綠媒都在講他在「咆哮」，「其實以前藍媒就在講了！政治光譜變來變去，唯有咆哮，沒變過。」

    前民眾黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌。（擷取自黃國昌YT頻道）

    熱門推播