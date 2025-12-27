民進黨高雄市長初選最後2週 邱議瑩、賴瑞隆展開車掃

民進黨高雄市長初選最後2週，賴瑞隆今天下午前進路竹、湖內區車隊掃街。（賴瑞隆提供）

民進黨高雄市、台南市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，預計於明年1月12日至17日進行電話初選民調；高雄市4位角逐者都把握機會掃街、掃市場、辦造勢，民調暫居領先的邱議瑩與賴瑞隆，更不約而同展開車掃。

邱議瑩今天上午前往三民區金獅湖市場掃街，有婆媽主動擁抱合影，展現超高親和力。面對鄉親的熱情，邱議瑩在社群發出一張被鄉親摟著自拍，笑回：「拍照沒問題，摟腰也OK啦！」；今天下午3點半至5點，邱議瑩在前金、新興、苓雅區進行車隊掃街，不少人向她揮手加油打氣。

對於黨內初選進入最後關鍵兩週，邱議瑩表示，會持續一步一腳印、勤走基層，盼能把握時間衝刺，爭取市民支持。明天下午同時間，邱議瑩將轉進賴瑞隆大本營，以車隊遊行掃小港區。

賴瑞隆表示，最後階段除了持續掃市場、車隊掃街，還會透過站路口、辦說明會等方式爭取認同。他強調自己最大優勢就是有10年市政經驗、熟悉市政；另在立委任內，爭取6千億經費，他的訴求就是「支持賴瑞隆，延續高雄光榮！」

賴瑞隆也透露，原高雄縣區是他要加強的重點，近日會在原縣區加強車掃與更多活動，今天下午安排路竹區、湖內區車隊掃街，隨後再轉往梓官區蚵仔寮市場，與攤商、民眾面對面交流，沿線民眾揮手致意、加油聲此起彼落。

被問到最後關頭的選舉策略，許智傑則說，選舉既定要做的就是掃市場、車隊掃街、辦見面會，還有他平常就認真跑社團活動。他會分配時間，最後兩週盡最大努力，贏得最後勝利。

另位參選人林岱樺，今天下午在鳳山舉辦大造勢活動，現場湧入數萬人，破百個地方社團、民間團體到場力挺，展現林岱樺的陸軍實力。

民進黨高雄市長初選最後2週，邱議瑩（左）前往市場掃街，婆媽主動擁抱合影。（邱議瑩提供）

民進黨高雄市長初選最後2週，許智傑（中）今天持續掃市場。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選最後2週，林岱樺（中）今天在鳳山舉辦大造勢。（記者葛祐豪翻攝）

