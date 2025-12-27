為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    談廚餘餵豬 鍾東錦：中央禁餵廚餘政策待商榷

    2025/12/27 17:20 記者蔡政珉／苗栗報導
    談廚餘餵豬，鍾東錦（中）說，中央禁餵廚餘政策待商榷。（苗縣府提供）

    談廚餘餵豬，鍾東錦（中）說，中央禁餵廚餘政策待商榷。（苗縣府提供）

    社團法人苗栗縣養豬協會今天在苗栗縣頭份市尚順廣場舉行「地方品牌畜產品推廣行銷嘉年華會」，協會盼強化生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者瞭解肉品來源，提高國人對國產健康豬肉信心與認同；苗縣府於會後也發布資料指，出席與會的苗栗縣長鍾東錦認為，中央針對廚餘餵豬緩衝1年的政策失當，應有更完善的配套措施，以免留下廚餘成為事業廢棄物的後遺症，付出更大的社會成本。

    鍾東錦對廚餘養豬議題表示，不認為因非洲豬瘟事件就全面禁止用餿水或廚餘養豬，他擔憂將來一旦成為事業廢棄物，處理成本相當可觀；鍾東錦舉營養午餐廚餘處理費用為例，每噸需1600元，若加上餐飲業和家庭產生的廚餘，恐怕耗費龐大經費。鍾東錦強調，訂定有效的管理方法，遠比任由廚餘成為事業廢棄物更重要，農業部既然可以緩衝1年，代表廚餘可以繼續用於養豬，主管單位則應落實監督其蒸煮流程與監事機制。

    苗栗縣養豬協會理事長廖秀紅說，全面禁用廚餘餵豬牽涉層面甚廣，希望中央農業部和環境部等相關單位徵詢專家學者時也能參酌養豬戶意見，做出更恰當的決策。

