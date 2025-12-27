為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌宣布投入新北市長選舉 柯文哲出席見證

    2025/12/27 17:16 記者翁聿煌／新北報導
    民眾黨前主席柯文哲（左）到場力挺黃國昌。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨前主席柯文哲（左）到場力挺黃國昌。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌今天在前主席柯文哲到場合體下，正式宣布投入2026新北市長選舉，黃國昌表示，新北市不是台北市的衛星城市，他要讓新北市發光發熱，「新北市民給國民黨16年，希望能給他4年」，他會全力以赴do the best。

    民眾黨今天在新莊舉辦「轉動新北、do the best」活動，柯文哲與太太陳佩琪到場，柯文哲上台肯定黃國昌勇於承擔，在他被收押、民眾黨最低潮的時候，黃國昌願意站出來承擔，「如果沒有黃國昌，民眾黨大概已經完蛋了」。

    黃國昌說，民眾黨做的就是幫人民實現承諾，而且說到做到，他最佩服柯文哲當台北市長所展現的執行力，他先前答應柯文哲在立法院兩年，接下來他要從監督者轉換成執行者，「柯文哲讓台北市民感到光榮，明天黃國昌要讓新北市民感到驕傲」。

    到場參加活動的國民黨新北市議員陳明義表示，他在場聽黃昌對新北市的政見和理念，他希望接下來能從藍白的候選人當中，挑選最強最適合的人選代表參選新北市，為新北市民打拚。

    民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選舉。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選舉。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨前主席柯文哲夫婦（右一右二）到場，力挺黃國昌參選新北市長。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨前主席柯文哲夫婦（右一右二）到場，力挺黃國昌參選新北市長。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨前主席柯文哲（右二）與黃國昌（右一）和支持者大合照。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨前主席柯文哲（右二）與黃國昌（右一）和支持者大合照。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）與到場的國民黨議員陳明義打招呼。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）與到場的國民黨議員陳明義打招呼。（記者翁聿煌攝）

