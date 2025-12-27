獨家》徐欣瑩喊「初選採全民調」自家人竹縣議長張鎮榮公開信「只是參考」

國民黨新竹縣議會議長張鎮榮今天下午突然發信給包含黨主席鄭麗文等在內的同黨黨工幹部們，強調民調只是提名的參考資料，大家不要過度流於數字的迷思。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣長選舉國民黨鬧分裂，下週二（30日）國民黨副主席李乾龍將到竹縣啟動首次的黨內協調，但立委徐欣瑩「全民調、初選唯一支持徐欣瑩」的看板已經高掛街頭。竹縣議會議長張鎮榮受訪直言，他看不下去，今天下午主動以【選票不是算出來的是「扛」出來的】為文，發信給包含黨主席鄭麗文在內的全國黨工幹部，強調民調只是一份「數據」，而非「結論」，大家要團結一致，好好協調出最好的參選人，不要動輒以為民調數字一出，提名便塵埃落定。

張鎮榮直言，從政不僅舉才也講究倫理。對新竹縣基層藍營來說，副縣長陳見賢無論是才能和倫理層面，都是下屆代表國民黨參選縣長的第一人選。

他說，外界對「民調」趨之若鶩，彷彿數字只要一出，提名便塵埃落定。但實際操盤邏輯中，民調從來不是唯一標準，更不是最終答案；它充其量只是討論桌上的一份參考資料。

在提名作業進入決策核心時，民調僅是「數據」，而非「結論」。決策層第一個拋出的問題，從來不是「民調領先幾個百分點」，而是候選人的根基是否穩固、是否有勝選的真實把握。

真正的提名考驗，在於3個核心提問：1、輔選單位「扛不扛」？2、地方資源「配不配合」？3、操盤團隊「接不接手」？

這不是高深的政治理論，而是最基本的選戰常識。若這3個問題沒有肯定答案，再漂亮的民調數字，也只是一張無法兌現的支票。

他說，選舉不只是「數字遊戲」，更是「人的動員」，如果候選人無法獲得地方系統的認同，高民調不過是虛幻的泡沫。歷史一再證明：沒有腳跟的巨人，在開票那天往往站不穩。說得直白些，提名的關鍵不在「人氣」，而在「承擔」。

對政黨高層與背後的投資者而言，他們追求的不是「知名度」，而是「穩定的勝選機率」。若候選人民調雖高，地方基層卻冷眼旁觀，這在內行人眼中就是典型的「系統性風險」。

他文中也提到，數字會變，風向會轉，唯有組織的韌性與操盤人的共識，才能撐起一場選戰。民調只是冰山一角，支撐勝選基礎的，是那些深耕基層、掌握組織脈絡的實兵。若地方不買帳，提名即是災難的開始。

國民黨新竹縣副縣長陳見賢獲得同黨議會議長張鎮榮、副議長王炳漢的公開力挺，縣長楊文科也受訪說樂見他更上層樓。（記者黃美珠攝）

隨著首次黨內協調要啟動，新竹縣國民黨立委徐欣瑩的黨內「全民調初選唯一支持」看板也已經上架，高掛街頭。（記者黃美珠攝）

