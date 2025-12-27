藍營新竹市長選舉禮讓高虹安有質疑聲 鄭麗文：現任優先

國民黨主席鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」，會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

明年新竹市長選舉，國民黨決定禮讓現任市長高虹安，引來前國民黨立委陳學聖質疑黨中央不辦提名初選，連內參民調都省掉，直接禮讓無黨籍的高虹安，這算哪門子的「藍白合」？國民黨主席鄭麗文今日下午出席該黨「黨員Reset拓點計畫」活動前受訪回應，藍、白兩黨共識就是所有現任縣市長，只要符合施政良好、成績卓著，並且受到市民支持，都是現任優先，這個原則同樣也適用於新竹市。

鄭麗文表示，過去因為官司問題，高虹安為了避免造成民眾黨的困擾，才會退出民眾黨，但高虹安符合現任優先原則，就像國民黨日前通過提名3個艱困選區縣市長參選人，也是符合這個提名原則，台南市長選舉原本有前立委陳以信挑戰，但根據黨內協調機制以及內參民調結果的君子之爭方式，最後確定徵召現任立委謝龍介，就是遵守黨內提名機制，一切仍將按照既定時程推進，而且到目前為止，藍、白兩黨的溝通互動與合作都非常暢通。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文強調，藍、白兩黨都會各自推出最強而有力，且有意願服務民眾的人選，大家先各自努力讓自己成為選民最支持的人選，然後再透過公平公開的機制，產生一組共同人選，新北市長選舉也是如此，在第一次「藍白會」時，宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌就已經公開表示，不論最後誰出線，即便不是自己，也一定會全力輔選，因此藍白合作沒有任何的疑義，而且大家都有共識必須政黨輪替，2028年下架民進黨，台灣才有活路，大家到目前為止都有高度的互信與誠意。

繼日前與國民黨不分區立委便當會後，鄭麗文下週將與藍營區域立委餐敘對話。鄭麗文表示，自己出身立委，知道在野黨立委都非常辛苦，分秒備戰，尤其過去1年多立法院國民黨團可謂戰功彪炳，她要感謝立委，與大家一一會面，大家愛談什麼都可以，而且她與大家是戰友，各方面的問題包括國會、地方經營或對大選的看法，什麼話題都可以，而且未來會持續與立委密切暢通交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法