以色列承認索馬利蘭 驗證台灣「價值外交」眼光

索馬利蘭歷史里程碑摘要時序表。（記者方瑋立製表）

台索2020年即互設代表處 成「非洲先驅」

以色列正式承認索馬利蘭主權，成為全球首個打破沉默的聯合國成員國。這項外交突破不僅改變了非洲之角的地緣政治，更側面驗證了台灣在2020年與索馬利蘭互設代表處的戰略眼光。台灣與索馬利蘭國際處境挑戰皆艱鉅，卻都堅持民主體制，雙方的緊密互動早已為今日的局勢埋下伏筆。

翻開外交部官網針對索馬利蘭的建國大事記，不僅能看見其爭取復國的艱辛歷程，更清晰可見台灣在其中扮演的關鍵角色。

請繼續往下閱讀...

跨越半世紀的歷史連結：從1960到2025

台灣與索馬利蘭的緣分橫跨半世紀，早於1960年6月，索馬利蘭脫離英國殖民短暫獨立的5天內，當時身為聯合國安理會常任理事國的中華民國，便曾與美、英等國共同發文承認其獨立地位。這樣的歷史淵源，成為今日台索雙方互稱「老朋友」的重要法理基礎。儘管索馬利蘭後來經歷了與索馬利亞失敗的合併、慘烈的內戰，終至1991年宣布「復國」，但這段歷史記憶始終是兩國關係的隱形羈絆。

台灣模式「硬實力」：中油探勘與虹膜辨識

時序表更凸顯了近年來台索關係的質變，雙方互動已超越傳統外交，進入「實質戰略合作」階段。不同於中國在非洲慣用的債務外交，台灣在2020年互設代表處後，迅速導入了「硬實力」合作。根據公開資料，台灣中油公司（CPC）已深入索國進行戰略性的石油探勘，這在台灣外交史上相當罕見；此外，台灣資通訊團隊更協助索國建置先進的「虹膜生物辨識系統」，解決了選舉中重複投票的難題，直接鞏固了索馬利蘭作為「非洲民主燈塔」的公信力。

透過穩定的民主選舉、能源開發與科技治理等領域，在在證明索馬利蘭已具備成熟國家的運作能力。這也合理解釋以色列選擇此時開出第一槍，因為一個功能健全且親西方的索馬利蘭，正是紅海安全不可或缺的拼圖。

台灣模式：從「被遺忘」到「民主夥伴」

台灣與索馬利蘭的關係建立在極為特殊的「同病相憐」與「價值共享」基礎上。兩國同為運作良好的民主政體，擁有獨立軍隊、貨幣與護照，卻長期被排除在聯合國體系之外。2020年，在中國強大壓力下，台灣與索馬利蘭堅持互設官方代表處，並以「台灣」與「索馬利蘭共和國」相稱，創下台灣外交新模式。

不同於中國在非洲慣用的「債務外交」或基礎建設換資源，台灣在索馬利蘭深耕醫療衛生、農業技術、能源礦業及資通訊（ICT）領域。這種「台灣模式」的實質合作，協助索馬利蘭提升國家治理能力，也讓索國成為台灣在東非最重要的戰略據點。

台以關係低調升溫 共享地緣政治默契

值得注意的是，此次承認索馬利蘭的以色列，近期與台灣的關係亦有「低調升溫」跡象。自2023年哈瑪斯突襲以色列後，相較於中國在聯合國採取模糊立場甚至偏向巴勒斯坦，台灣政府第一時間譴責恐怖主義並提供人道援助，贏得以色列朝野好感。

隨著以色列國會議員訪台頻率增加，雙方在民防韌性、資安防禦等非傳統安全領域展開交流；甚至有關乎我國自我防衛實力的「台灣之盾」的技術合作傳言流傳。

以色列此次在紅海安全考量下承認索馬利蘭，與台灣積極經營索馬利蘭的戰略不謀而合，顯示在變動的國際局勢中，台灣、以色列與索馬利蘭這三個在各自區域面對強鄰威脅的民主政體，正逐漸形成一種特殊的默契與連結。

索馬利蘭歷史里程碑摘要時序表。（記者方瑋立製表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法