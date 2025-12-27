北捷宣布新增乘客裝扮注意事項！粉專遭灌爆「根本搞錯重點」

北捷近日增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等將拒送。（取自北捷臉書）

北捷日前發生連續攻擊事件，導致4死悲劇。北捷近日增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經勸導未改善一律拒送。北捷昨日在臉書發布訊息，沒想到遭千則留言灌爆，不少網友表示：「根本搞錯重點。」

北捷昨日在臉書發文表示，即日起增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客若無正當理由穿戴上述裝扮、足以引發安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送，並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。不過，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客規範辦理。

沒想到，貼文下方慘遭破千則留言灌爆，網友紛紛留言：「在先解決監視器或無線電之間，選擇先解決乘客。」、「你們的監視器不能用，先解決吧」、「今天如果張文作案只是戴帽子戴口罩是不是以後都不能戴口罩戴帽子」、「北捷你真是抓錯重點，針對服裝根本腦筋壞掉」、「你的監控系統呢、你的見警率呢、你的現場反制器材呢？」、「真有心幹壞事的人，根本讓你察覺不到。」

北捷後續檢討19日連續攻擊案時，發現7支監視器影像因主機問題無法回溯，雖北捷強調沒有斷點不影響辦案，還是引發檢討聲浪。

