層級降低！ 雙城論壇今登場 上海派台辦接機林奕華

林奕華在梅賽德斯奔馳文化中心受訪。（記者甘孟霖攝）

雙城論壇今（27日）登場，台北市副市長林奕華率主團，中午抵達上海，由上海台辦主任金梅、副主任李驍東、副秘書長朱民；相較蔣萬安2023年訪上海，當時由副市長華源接機，此次層級有所降低。

林奕華下午至上海梅賽德斯奔馳文化中心，會前接受媒體訪問表示，這次特別安排參訪約有1萬8千座位的梅奔，而台北市也透過大小巨蛋要發展演唱會經濟，希望透過參訪看看這裡的營運，另方面也看演唱會經濟如何與市政結合，包括觀光、餐飲、住宿等，都是今天要交流，看如何能達到最大效益。此外，大家現在對疏散也都很關心，進出場、緊急疏散也是今天觀察重點。

北市議會議長戴錫欽說，年底馬上要跨年，晚會加上大巨蛋演唱會人流絕對比1萬8千人多很多，去年市府已經有相關經驗，今年也盼透過各場館不同疏散方式，來互相學習，台北市也有相關經驗可以跟上海分享。

媒體問，會特別就場館維安部分交流？林奕華回，平常雙城就在交流，所以其實很多的議題，當然今天跟明天會做交流，但更重要的是平常很多的交流。

上海市台辦接機林奕華。（北市府提供）

