    首頁 > 政治

    民進黨嘉義縣長初選 黃捷、吳沛憶挺蔡易餘

    2025/12/27 14:33 記者林宜樟／嘉義報導
    立委黃捷力挺蔡易餘參選嘉義縣長。（蔡易餘服務處提供）

    民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，立委蔡易餘走訪嘉義縣18鄉鎮市各大菜市場拜票爭取支持，而來自六腳鄉女兒的高雄市立委黃捷，以及台北市立委吳沛憶，力挺蔡易餘，拍攝「唯一支持蔡易餘」影片，請鄉親支持蔡易餘代表民進黨競選嘉義縣長，展現年輕世代相挺打拚的力量。

    今日清晨，蔡易餘前往東石先天宮及六腳蒜頭菜市場向鄉親請安問早，爭取支持，他說，今晨細雨綿綿，向鄉親拜票問早也提醒長輩注意保暖，雖然天氣寒冷，但沿途聽到鄉親不斷喊著「加油」，讓他備感溫暖、越走越有力，也請鄉親於明年1月12日至17日晚上6點半到10點，接到嘉義縣長初選電話民調時，唯一支持蔡易餘。

    黃捷說，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，她希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，她也強調蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中力挺蔡易餘。

    吳沛憶表示，蔡易餘是她所認識最有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將，從基層服務一路走來，最了解地方需求，也長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，請大家讓蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。

    立委吳沛憶請鄉親支持蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

    蔡易餘在市場與鄉親問好。（蔡易餘服務處提供）

    熱門推播