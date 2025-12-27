引習近平話稱中國會因強大解決台灣問題 關中：我們在座都是統派

前考試院長關中。（資料照）

前考試院長關中創辦的「財團法人民主文教基金會」今日舉行35週年慶座談會，關中到場發表自己的新書「川普使美國不再偉大」，他致詞時表達對於「霸權」把台灣當成對抗中國大陸的棋子，必要時還要以犧牲台灣，達到阻止中國成長，令他深惡痛絕，並且引用中共中央總書記習近平說過的話強調，「中國因為積弱而產生台灣問題，中國又會因為強大而解決台灣問題」，聽到現場出現掌聲，他還向在場人士說，「我們在座都是統派」。

關中指出，最近美國所發表的新國防戰略，強調絕對不能與中國發生戰爭，因為美國打不贏台海戰爭，美國的外交政策期刊也說，如果台海戰爭發生，美國明明打不贏中國，美國卻說要保護台灣，這是開玩笑，建議美國政府不要承受前所未有的無謂犧牲與損失，應該好好與中國談和平解決台灣問題。

請繼續往下閱讀...

他並說，最殘忍的領導人就是不愛惜人民的領導人，為了權力犧牲台灣人民，就只為了滿足個人的權力欲望。

關中表示，自己從小就很有志氣、野心，做任何工作都是書生報國的心情，對於中國近代所遭受的恥辱、傷害，他痛心疾首，對於兩岸的分離，兩岸同胞不能成為一家人，他心中非常痛苦，對於「霸權」在台灣問題上的態度，把台灣當成棋子對抗中國大陸，而且必要時要以犧牲台灣，來達到阻止中國成長，令他深惡痛絕。

關中指出，透過「川普使美國不再偉大」這本書，他要把感想告訴大家，讓大家知道台灣目前面對什麼處境與國際環境，中國歷史長達5000年，是世界上仍唯一繼續存在的文明大國，這是人類奇蹟，而且在人類歷史中從未有一個國家在30、40年間所達到的成就，能像今天的中國大陸如此之大。

關中並引用一位美國媒體人所寫的書，強調人類就是決定於地理、歷史兩個因素，從政者如果不了解這兩個因素，就不可能處理好國事，而且歷史上任何分裂的國家，都是在不注意、偶發的情況下會忽然統一，其中的道理就在歷史與地理，中共中央總書記習近平也說過一句話，「中國因為積弱而產生台灣問題，中國又會因為強大而解決台灣問題。」

關中認為，2025年就是世界大變局的開始，美國霸權確定下降，而中國力量確定崛起，而且超越美國很多，面對今後的世界局勢，美國說「G2」中、美兩國共管，但中國從不接受這種說法，而是主張多極世界，各國共同參與，而今天的世界局勢可以分為西方集團、東方集團與南方集團等3大塊，西方集團是以美國為首的大約50個國家，東方集團則是中國、俄羅斯、北韓、伊朗等25個左右的國家，雖然數量較西方集團少，但實力夠強大，至於南方國家則包括非洲、拉丁美洲等開發中國家，有120多國，未來南方國家人口數量最多，而且平均年齡才30歲。

他說，東、西方集團都要爭取南方集團國家，但東方集團比較有利，因為對南方集團而言，西方集團就是「殖民者」，而東方集團是「幫助者」，這些年中國幫助非洲建立許多港口、鐵路、公路，甚至今天已經打入歐洲的後院，「中國很厲害」。

前立法院長王金平應邀出席表示，關中的新書值得大家深入閱讀、思考，有助喚起大家對於世界局勢、台美關係以及兩岸問題的領悟，他並盛讚關中教導出來的學生都是第一流，而且做朋友講情又講義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法