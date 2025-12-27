美國宣布110億美元對台軍售 中國官媒急喊：多少孩子的免費午餐

中國官媒《人民日報》今（27）日發表長文嗆聲台灣。（取自人民網）

針對美國國防安全合作署（DSCA）正式公告共計8項、總額逾110億美元（約3500億台幣）的對台軍售案，此舉顯然讓北京當局深感不安，中國官媒《人民日報》今（27）日發表長文，痛批美方此舉嚴重干涉中國內政。除了宣布反制美國軍工企業，該報更打出「溫情牌」，宣稱這筆錢若用作民生，「能蓋多少座醫院？能修多少公里高速鐵路？能讓多少孩子享受免費午餐？」

《人民日報》指出，針對美方出售包括「海馬斯（HIMARS）」多管火箭系統、自殺式無人機等具備進攻能力的裝備，中國外交部決定對20家美國軍工相關企業及10名高階主管採取反制措施。北京宣稱，此舉是為了「捍衛國家主權」及對挑釁者的「嚴正警告」。

文章還表示，這筆錢「如用作民生，能蓋多少座醫院？能修多少公里高速鐵路？能讓多少孩子享受免費午餐？」對於賴清德政府誓言在2030年前將防務預算提升至地區生產毛額的5%，《人民日報》認為，當老人的退休金、孩子的教育預算都被拿去購買武器，當老百姓的血汗錢都被賴清德當作換取政治私利的籌碼，這樣的台灣怎麼可能會有未來？

文章最後指出，「倚外謀獨」「以武謀獨」帶來的結果也將「毀台」，賴清德當局再怎麼瘋狂武裝自己，除了將台海推向戰火，並埋葬「台獨」分裂勢力，不會有第二種結局。

然而，該文章將台灣提升自衛能力的國防預算，比作被美國當作「提款機」，卻絕口不提解放軍對台長期的軍事威脅與灰色地帶干擾，才是導致區域緊張、逼使台灣必須強化武裝的根本原因。

《日經亞洲》今日一篇報導指出，一名具有影響力的西方官員匿名表示，國際社會不擔心台灣在國防上的投入，會導致衝突風險，反之，國防投資不足，將削弱對話的條件，更容易招致有組織的恐嚇行為。

