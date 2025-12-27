為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營嘉義縣長初選升溫 黃榮利新港辦親子活動送花椰菜助農民

    2025/12/27 13:39 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣議員黃榮利（右）今舉辦親子活動贈送花椰菜，鄉親為他加油打氣。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣議員黃榮利（右）今舉辦親子活動贈送花椰菜，鄉親為他加油打氣。（記者王善嬿攝）

    民進黨嘉義縣長初選民調預計明年1月中旬舉行，由現任立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利競爭，選情升溫，黃榮利今到嘉義縣新港公園，舉辦首場「信賴榮利，幸福嘉義」親子活動，還認購1000顆花椰菜發送給鄉親，希望助農民穩住菜價。

    黃榮利說，第一場親子活動從新港開跑，未來規劃到民雄鄉等鄉鎮市舉辦親子活動，希望讓偏鄉的小朋友與都市小朋友一樣，能享受親子活動，從小站在同一個起跑線，也讓民眾知道，投資小朋友就是投資社會、國家的未來，未來如能當選縣長，會持續舉辦親子活動。

    黃榮利表示，之前送高麗菜，高麗菜價已回升，然而換成花椰菜近期價格下滑，他出身農家，得知農民看天吃飯，尤其一顆花椰菜要栽種2個多月才能收成，且一顆成本就近20元，一分地相當成本逾3萬多元，藉由認購花椰菜贈送給鄉親活動，刺激菜價回升、幫助農民生計。

    近期嘉義縣多個鄉鎮市加碼普發現金，黃榮利也拋出「3年償還嘉義縣44億債務，第4年發現金」政見，他說，過去在太保市擔任市長，就如嘉義縣政府，債務達9000萬元、佔總預算數10%，要編列學童營養午餐補助都無法編列，他主政時3年就償還債務，第4年起發放生育津貼、喪葬補助等社會福利，讓他當嘉義縣長，一定會說得到、做得到，讓嘉義縣民如太保市民一樣，享受所有社會福利。

    針對國民黨嘉義縣黨部主委王育敏日前拋出嘉義縣長選舉可能組「在野大聯盟」議題，黃榮利說，這是國民黨的家內事，不便評論，現在就是認真打贏民進黨提名初選戰，爭取出線、為嘉義縣民服務。

    黃榮利（右四）的支持者為他加油打氣。（記者王善嬿攝）

    黃榮利（右四）的支持者為他加油打氣。（記者王善嬿攝）

    黃榮利（後排右二）今在新港鄉舉辦親子活動，與大、小朋友同樂。（記者王善嬿攝）

    黃榮利（後排右二）今在新港鄉舉辦親子活動，與大、小朋友同樂。（記者王善嬿攝）

    熱門推播