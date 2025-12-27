為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營大老挺何志勇選新竹市長？翁曉玲、劉兆玄這樣說

    2025/12/27 13:52 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨前發言人何志勇（左）宣布參選明年新竹市長，找來多名藍營大老相挺，今天則邀前行政院長劉兆玄（中）及立委翁曉玲（右）及文化人士到場參與文化沙龍座談。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人何志勇（左）宣布參選明年新竹市長，找來多名藍營大老相挺，今天則邀前行政院長劉兆玄（中）及立委翁曉玲（右）及文化人士到場參與文化沙龍座談。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇宣布參選新竹市長後，除找來前交通部長葉匡時及前立法院長王金平支持，也舉辦城市沙龍座談會炒熱選舉氣氛，即使國民黨中央與地方已定調「藍白合」禮讓現任市長高虹安選連任，何志勇仍未放棄，今天更邀請前行政院長劉兆玄及立委翁曉玲到場參加第4場城市沙龍，聚焦文化政策。

    翁曉玲說，何志勇是清大的好同事，辦沙龍座談會當然很樂意支持他辦這樣的活動，並稱新竹市長的候選人，不管是哪一位，只要夠優秀，願意出來為市民服務，都樂觀其成。

    劉兆玄也提到，這場城市沙龍座談會早在2個月前就答應，談新竹的文化政策當然是好事，他當然樂意看到新竹市的文化進步，也很關心新竹市的發展。對於是否就是支持何志勇參選市長，劉兆玄則不願多說。

    何志勇今天辦第4場城市沙龍座談會，邀請多名文史工作者參與，包括劉兆玄及翁曉玲和金山面文化工作者吳慶杰和新竹市北門鄭氏、竹塹北管藝術團團長鄭德宣等人暢談文化政策，翁曉玲則提到立法院的財政收支劃分法修法的經過，認為縣市政府有錢有預算就可做更多文化事業的事，照顧市民。強調何志勇願意出來辦這樣的座談會及想要參選，她都樂意支持。

    劉兆玄也稱，新竹有300年的歷史文化，可以再更深入舉辦各種文化活動，他也樂見這場文化沙龍座談，可以激盪出更多文化政策。

    何志勇強調，希望透過城市沙龍，凝聚市民對城市的想像與重視，他會持續舉辦沙龍座談活動，聽取更多市民的意見與聲音。

    國民黨前發言人何志勇宣布參選明年新竹市長，找來多名藍營大老相挺，今天邀前行政院長劉兆玄及立委翁曉玲及文化人士參加文化沙龍座談。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人何志勇宣布參選明年新竹市長，找來多名藍營大老相挺，今天邀前行政院長劉兆玄及立委翁曉玲及文化人士參加文化沙龍座談。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人何志勇宣布參選明年新竹市長，今天舉行文化沙龍座談。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人何志勇宣布參選明年新竹市長，今天舉行文化沙龍座談。（記者洪美秀攝）

    圖
    圖
    網友回應
