藍白提彈劾、擋國防預算 多名國外官員示警：危及全球對台灣支持

在野黨領袖，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

針對台灣政壇朝野對立加劇，多國政府官員近日提出關切。日媒《日經亞洲》指出，外國官員警告，台灣政壇的衝突，可能危及全球對台灣的支持，其中更直接點名近日國防預算遭抵制、總統賴清德彈劾案，引發國際疑慮「台灣是否有認真看待自身處在中國威脅下的狀況」。報導明言，台灣政界種種亂象，正在向外界傳遞「台灣尚未準備好盡全力自我防衛」的訊息，更有歐洲官員質疑：「國民黨到底在玩什麼把戲？」

根據《日經亞洲》 報導，來自三大洲的6名以上政府官員表達了嚴重關切，一名來自G7的高層官員指出，若台灣各政黨無法在國安議題上團結，將提供華盛頓孤立主義者一個方便的藉口：「在台海可能發生的突發狀況與武裝衝突中置身事外。」而台灣政界正在向外界傳遞一個訊息──台灣尚未準備好盡全力自我防衛。

請繼續往下閱讀...

報導指出，賴清德政府為了嚇阻中國提出的400億美金國防預算目前充滿了變數，國民黨、民眾黨領導人還都拒絕出席賴清德的國安簡報。此外，行政院長卓榮泰、賴清德紛紛遭到在野彈劾，顯示台灣政治危機近日再度升溫。過去一年多來，這些政治衝突導致國安預算延宕，同時還有在野黨試圖將中央資金移轉到地方政府，並擴張立法權以限縮行政權，在野黨還通過提案，導致憲法法庭實質停擺一年。

報導表示，以上種種混亂，讓外國官員們質疑台灣是否有在認真看待自身在中國威脅下的生存問題。

一名歐洲官員直接地表達疑惑：「國民黨在玩什麼把戲？」這名官員認為，國民黨的策略是癱瘓政府，賭下一次總統大選時，選民會因施政停滯怪罪賴清德。

西方官員：反對國防預算的論點站不住腳

另外一名具影響力的西方官員直言，他們擔心許多人正在拿台灣的自衛能力玩政治遊戲，並阻礙了嚇阻衝突的能力，特別在國防預算上。這種政治博弈置台灣人民於險地，並給台灣這個全球最重要的經濟與安全夥伴帶來不穩定性。

對於包括國民黨主席鄭麗文在內的多名在野領袖公開反對國防建設，聲稱賴清德在「玩火」挑釁北京，該名官員指出：「反對國防預算以及提升台灣防衛能力的主要論點站不住腳。」他明言，國際社會根本不擔心台灣在國防上的投入導致衝突風險，反之，國防投資不足，將削弱對話的條件，更容易招致有組織的恐嚇行為。

另外，他還表示，國防預算造成財政負擔的說法也禁不起檢驗，台灣有足夠的財政資源提高國防支出，同時專注讓國內經濟成為優先事項。這種政治化操作只會讓中國「認知作戰」有可乘之機，在台灣社會製造裂痕。

全文中文翻譯可見臉書「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法