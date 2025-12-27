為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    與黃國昌同日跑新北基層造勢 蘇巧慧再申：一直認為是面對一對一選戰

    2025/12/27 12:59 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧今（27）日前往新北市三重區參加三重天后宮廟慶活動。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧今（27）日前往新北市三重區參加三重天后宮廟慶活動。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、2026年新北市長參選人蘇巧慧今（27）日前往新北市三重區參加三重天后宮廟慶活動，席間受訪。同樣有意參選明年新北市長選舉的黃國昌今在新莊區造勢，出席活動者包括陷入涉貪官司的前台北市長柯文哲，如何看待此事？蘇巧慧再申，「從參選以來，一直認為我們就是面對一場『一對一的選戰』」，至於相關案件既已在司法程序處理中，就尊重司法，也盼國人都尊重司法。

    蘇巧慧說，自參選以來一直都是面對一場一對一的選戰，她也朝此方向努力，最大目標就是要爭取過半認同，同時也讓民進黨新北市議員參選人全壘打，為達成目標，她們選擇勤走基層、握遍每一雙手，讓更多的人認識議員參選人，一起讓新北市成為更好的城市。

    蘇巧慧參選新北市長，外界不免將她與前台北縣長（現新北市）、其父蘇貞昌相互比較。對此，蘇巧慧認為，蘇貞昌將當時的台北縣脫胎換骨，許多人印象深刻，例如今日便有中和鄉親告訴她，「你父親做很好，你父親做事讓中和都不會再淹水」，治水部分，三重區則有二重疏洪道從髒亂變美麗，她覺得這些成績讓大眾都有感。

    「現在輪到我們要準備上場」，蘇巧慧表示，期勉自己善用經驗、能力，與經驗十足、能力強的黨籍市議員等團隊同仁一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播