立委赴中國須申請許可 藍委翁曉玲批民進黨政府走回頭路

立法委員未來赴中國得申請許可，國民黨立委翁曉玲稱民進黨走回頭路，非常恐怖可惡。（記者洪美秀攝）

國民黨立委翁曉玲、林思銘等7名立委近日赴中國廈門引發爭議，行政院院會昨天（26日）通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。對此，翁曉玲今天出席黨內新竹市長參選人何志勇的城市沙龍座談會，對媒體詢問政府這項政策的看法，翁曉玲回應，現在民進黨政府，基本上就是要中斷所有台灣人和中國之間的往來，等於是走回頭路。

翁曉玲說，對行政院通過的《兩岸人民關係條例》的修法，目的就是要限縮所有公務員都不得去中國，要去中國的話，事先都要經過申請許可。基本上就是更加強控管，包括軍公教到中國、還有兩岸、還有港澳地區去交流、去旅遊。這樣的做法像是恢復到過去戒嚴的時代。未來也不排除可能會更進一步地會限縮所有台灣人去中國的交流。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲說，民進黨就是走回頭路，台灣本來是民主自由開放的地方，不應去限制任何人的行動遷徙自由。每個人都有旅遊、還有出國的權利。民進黨今天這樣的做法，是非常恐怖的，而且也很可惡。台灣已解嚴非常長的一段時間，台灣號稱是自由民主法治的國家，沒想到民進黨政府，尤其是賴清德上任之後，不斷限縮、壓縮、剝奪老百姓的人權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法