為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨新竹禮讓「無黨籍」高虹安！ 陳學聖怒指：算哪門子藍白合

    2025/12/27 12:12 即時新聞／綜合報導
    國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安。（資料照）

    國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安。（資料照）

    國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安。國民黨前立委陳學聖對此表示，雖知正在力爭提名的何志勇很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。陳學聖更指出，現在高虹安雖曾為民眾黨，但現在是無黨籍，「這算哪門子的『藍白合』？」

    陳學聖今日在臉書發文指出，沒收新竹市長初選可能產生「後遺症」，首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

    陳學聖表示，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦2階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。「這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？」

    陳學聖指出，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？他疑惑，要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？

    陳學聖最後忍不住又批，現新竹市什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，「再說一次，這算什麽『藍白合』？！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播