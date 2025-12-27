國民黨新竹禮讓「無黨籍」高虹安！ 陳學聖怒指：算哪門子藍白合

國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安。（資料照）

國民黨中央宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安。國民黨前立委陳學聖對此表示，雖知正在力爭提名的何志勇很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。陳學聖更指出，現在高虹安雖曾為民眾黨，但現在是無黨籍，「這算哪門子的『藍白合』？」

陳學聖今日在臉書發文指出，沒收新竹市長初選可能產生「後遺症」，首先，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？

請繼續往下閱讀...

陳學聖表示，若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦2階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。「這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？」

陳學聖指出，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，都藍白有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？他疑惑，要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？

陳學聖最後忍不住又批，現新竹市什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，「再說一次，這算什麽『藍白合』？！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法