    政治

    林靜儀婉拒！民進黨南投縣長參選人 傳鎖定草屯囡仔國考牙醫榜首溫世政

    2025/12/27 12:48 記者陳鳳麗／南投報導
    擁有植牙專業的牙醫溫世政是草屯人，草屯國中畢業後到外縣市求學，傳綠營鎖定他參選南投縣長。（圖擷自世樺牙科網頁）

    挑戰國民黨現任縣長許淑華，民進黨鎖定草屯囡仔溫世政，他家境不好一路苦讀，不只是國考牙醫榜首，也是國際植牙學會院士，兼任台北醫學大學助理教授，形象清新受黨主席肯定，在黨內女將婉拒出戰後， 希望他返鄉為家鄉貢獻心力，最後是否由温世政參選仍需中央選對會正式決議。

    據了解，52歲的溫世政在草屯街區長大，就讀炎峰國小、草屯國中，並以第一名畢業，甄選錄取台中一中數理資優班。牙醫系畢業後，遇到921大地震重創中部，只好北上求職，白手創業，並繼續深造，取得微創特殊植牙手術器械專利。目前擔任新北市牙醫公會理事長，曾率領新北市牙醫師公會，與三峽恩主公醫院等在地診所合作，為三峽車禍傷者提供免費的牙科重建醫療。

    南投縣綠營人士對出外打拚的草屯囡仔溫世政頗爲期待，也對他願意承擔責任大為感謝，更期待他能為南投縣選舉帶來新氣象。

    原本外界點名林靜儀返鄉參選，據透露，她婉拒回南投參選，主要是考量她獲得台中第二選區很多選民支持，對中二區有一份責任。

