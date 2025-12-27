中央經費還待審！ 基隆捷運先期工程將開工

基隆捷運先期工程30日將在百福公園舉辦動工典禮。（記者盧賢秀攝）

基隆捷運工程經費中央尚在審議，基隆市政府與新北市政府已取得共識，將優先推動先期工程，使整體建設時程不受影響，並排除主體工程障礙，30日將在七堵百福公園舉辦基隆捷運先期工程開工典禮。

市府交通處表示，基隆捷先期工程為基隆捷運的重要起點，為利後續捷運主體工程順利進場，基隆市政府與新北市政府合作，先在SB19站址百福公園周邊辦理擋土牆整治作業、捷運沿線周邊植栽移植等工作，因應捷運主體工程之需求，並降低對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響。

市政府昨天召開「基隆捷運推動專案小組」會議，邀請國立台灣大學土木工程學系廖慶隆教授，以「都市軌道建設與都市發展」專題演講，說明軌道建設帶動都市發展的多元開發模式，並分享其他縣市推動軌道建設結合都市發展的實務經驗，作為基隆市府未來在都市規劃與發展策略參考。

市府交通處表示，捷運系統不僅是大眾運輸的核心，更是推動城市空間再造與提升生活品質的關鍵力量，透過軌道建設的串聯，可有效擴大一日生活圈、強化城際連結，進一步帶動產業聚落形成與居住環境升級，期盼未來基隆捷運不僅能滿足市民通勤與移動需求，更能引領沿線聚落轉型與整體都市發展。

