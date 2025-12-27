張啟楷籲「提出專業獨立大法官人選」 林智群列經歷嗆：麥當勞工讀生都比你「專業」

民眾黨立委張啟楷。（資料照）

大法官人選不斷被藍白否決卡關，民眾黨立委張啟楷日前卻呼籲總統賴清德提出專業獨立大法官人選。對此，律師林智群列出被藍白否決的大法官經歷，怒嗆要說專業，隨便一個麥當勞工讀生都比你薯條哥專業啦！

林智群在臉書PO文表示，那些年被否決的大法官人選，這些人哪裡不專業了？要說專業，隨便一個麥當勞工讀生都比你薯條哥專業啦！蔡秋明（預計為司法院長）：臺灣高等檢察署主任檢察官、蘇素娥（預計為司法院副院長）：最高法院法官，曾一手推行國民法官制度。

林智群指出，蕭文生：國立中正大學法律學系教授、鄭純惠：最高法院法官、林麗瑩：臺灣高等檢察署主任檢察官（借調最高檢察署辦事），獲檢察官協會推薦、陳慈陽：國立臺北大學法律學系專任教授，公法學者、詹鎮榮：國立政治大學特聘教授、張文貞（預計為司法院長）：國立臺灣大學法律學院教授、何賴傑：國立政治大學法律學系教授、陳運財：國立成功大學法律學系教授、王碧芳：最高行政法院法官兼庭長、廖福特：中央研究院法律學研究所研究員。

林智群怒批，藍白就是故意抵制的，講那麼多廢話。

