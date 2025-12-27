為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鍾明軒遊歐洲被店員key「中國」無法退稅 作家：還覺得ROC很讚嗎？

    2025/12/27 16:02 即時新聞／綜合報導
    鍾明軒被誤植國家代碼，無法退稅。（翻攝自IG）

    鍾明軒被誤植國家代碼，無法退稅。（翻攝自IG）

    網紅鍾明軒近日前往義大利旅遊，並在當地購入始祖鳥頂級雪衣，未料卻因店員在退稅單上誤植成中國國家代碼，導致他在機場退稅失敗，損失一萬多元台幣。作家謝知橋指出，可能有兩種原因導致店員誤判鍾的國籍，不過，他也表示：「不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？」

    鍾明軒近日分享自己在歐洲旅遊的不幸遭遇，表示在米蘭馬爾彭薩機場準備辦理退稅時被告知「無法退款」。他進一步追問後才發現，原來是他消費時，店家在填寫退稅資料時，將他的國家代碼填成中國的「156」，而非台灣正確的「158」，導致系統無法受理。

    麻煩的是，機場稅務人員提供的補救方式，是要他在3個月內親自回到原本的米蘭店家，請對方重新開立國碼正確的退稅單才能退稅。他聽到「要回原店家」時直呼：「差點先大哭。」鍾明軒也忍不住吐槽：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」

    作家謝知橋今日在臉書發文表示，店員把鍾明軒國籍key成中國，他覺得有兩種可能，一個就是店員看到護照上面的「Republic of China」（中華民國）就以為是「China」（中國）。雖然很多店家都已經用電腦處理，不過的確有些還是人工輸入，因此出現這個問題。

    另外一種可能，他諷刺地說，就是鍾明軒在店裡面表現得很像中國人，所以店員就直接輸入China，「但這也沒什麼好抱怨，畢竟他之前說在國外講Taiwan沒人知道，所以他會講 Chinese，結果不過是如他所願。」

    「但不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？呵呵。」謝知橋最後也表示，提醒大家出國玩都要檢查一下自己的退稅單有沒有被誤植。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播