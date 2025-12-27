鍾明軒遊歐洲被店員key「中國」無法退稅 作家：還覺得ROC很讚嗎？

鍾明軒被誤植國家代碼，無法退稅。（翻攝自IG）

網紅鍾明軒近日前往義大利旅遊，並在當地購入始祖鳥頂級雪衣，未料卻因店員在退稅單上誤植成中國國家代碼，導致他在機場退稅失敗，損失一萬多元台幣。作家謝知橋指出，可能有兩種原因導致店員誤判鍾的國籍，不過，他也表示：「不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？」

鍾明軒近日分享自己在歐洲旅遊的不幸遭遇，表示在米蘭馬爾彭薩機場準備辦理退稅時被告知「無法退款」。他進一步追問後才發現，原來是他消費時，店家在填寫退稅資料時，將他的國家代碼填成中國的「156」，而非台灣正確的「158」，導致系統無法受理。

麻煩的是，機場稅務人員提供的補救方式，是要他在3個月內親自回到原本的米蘭店家，請對方重新開立國碼正確的退稅單才能退稅。他聽到「要回原店家」時直呼：「差點先大哭。」鍾明軒也忍不住吐槽：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」

作家謝知橋今日在臉書發文表示，店員把鍾明軒國籍key成中國，他覺得有兩種可能，一個就是店員看到護照上面的「Republic of China」（中華民國）就以為是「China」（中國）。雖然很多店家都已經用電腦處理，不過的確有些還是人工輸入，因此出現這個問題。

另外一種可能，他諷刺地說，就是鍾明軒在店裡面表現得很像中國人，所以店員就直接輸入China，「但這也沒什麼好抱怨，畢竟他之前說在國外講Taiwan沒人知道，所以他會講 Chinese，結果不過是如他所願。」

「但不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？呵呵。」謝知橋最後也表示，提醒大家出國玩都要檢查一下自己的退稅單有沒有被誤植。

