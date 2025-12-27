為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨重啟「大陸台商服務中心」機制 60名大陸黨代表為受理窗口

    2025/12/27 11:06 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上任後積極推動兩岸交流，為了落實相關工作，鄭中央在上任之初就有黨內高層人士建議在中國上海或北京設置駐地的台商服務處，後因諸多考量決定不設實體據點，改以重新啟動該黨大陸事務部的「大陸台商服務中心」機制，並透過該黨60名大陸黨代表扮演居間窗口，負責受理在對岸的黨員陳情案件並協助聯繫工作。

    黨內人士指出，服務案件會先依照陳情案內容，先透過大陸黨代表了解，待釐清問題並評估匯整後，「大陸台商服務中心」在累積一定數量的案件後，就會不定期轉請中國國台辦的陳情協調局處理。

    這位人士強調，其實服務內容就類似過去海基會處理台胞陳情案件一樣，「只是如果案件交給海基會處理，就會面臨『已讀不回』，我們這邊『有讀會有回』。」

    黨內人士表示，如果要在對岸設置駐點服務處，現行兩岸人民關係條例規定有許多灰色地帶，「一旦哪天民進黨要搞你的時候，（問題）真的就說不清楚」，再加上設置服務處勢必要增加黨務預算，所以最後決定打消念頭，同時考量國民黨做為在野黨，以服務自己的黨員為優先，如果在對岸設點將宛如「開門做生意」，目前連海基會都沒有在對岸設點，國民黨如果設點，未免太高調了。

    據指出，國民黨這些大陸黨代表往往都具有台商協會會長身分，在當地本來就有辦公室，不需要黨部另外設駐點服務處，就可以直接處理事情，而且國民黨大陸事務部與海基會業務性質不同，「大陸台商服務中心」的服務對象都有身分識別，只是一些黨員，因此也就更不適合「開門做生意」。

