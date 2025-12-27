為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲交保後首場就是出席新北應援活動 吳靜怡：定調黃國昌必須辭立委選到底

    2025/12/27 12:08 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）。（資料照，本報合成）

    民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）。（資料照，本報合成）

    台北地院審理京華城容積等弊案，經過連續8天辯論，24日晚6點半宣告辯論終結，檢察官認為前台北市長柯文哲審理期間以不當言詞辱罵檢察官，容由支持者包圍地檢署，犯後態度不佳，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲交保後首場就是出席新北應援活動，定調黃國昌必須辭立委選到底！黃國昌抓著彈劾賴清德當逃避參選的擋箭牌，拿藍白合當煙霧彈，但在土城靜修看書的柯文哲絕對不是笨蛋，黃國昌，你就認真選新北吧！

    吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲擔任黨主席時，親自佈局每位不分區立委都要出來戰首都，這樣策略一方面抬高地方議員選情，另一方面就是「以戰養戰」，但現在黃國昌除了大搞彈劾賴清德蹭藍白聲量，根本忘記黨主席的職責，更燃起一系列的「脫北者」運動，從創黨元老、發言人甚至地方議員參選人紛紛退黨。

    吳靜怡指出，黃國昌和民眾黨的內部多頭馬車，據傳黃國昌只在乎自己的新北市，但在新北市的操盤卻又是毫無節奏，五大金釵看起來略有氣勢，但黃國昌根本沒有計畫帶小雞跑地方，更不用說整個民眾黨的全國選戰規劃，看樣子就是黨主席、秘書長各忙各的，連台北市松信議員為什麼是提名許甫而不是徐千晴？真的讓人看不懂，黃國昌如果不辭立委認真參選新北市市長，恐怕會被民眾黨支持者瞧不起，民眾黨也會因為明年選舉慘敗而進入泡沫化，對柯文哲司法戰術而言，沒了社會影響力，面對之後的一案接一案一定相當不利！

    吳靜怡直言，黃國昌抓著彈劾賴清德當逃避參選的擋箭牌，拿藍白合當煙霧彈，但在土城靜修看書的柯文哲絕對不是笨蛋，黃國昌，你就認真選新北吧！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播