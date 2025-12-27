柯文哲交保後首場就是出席新北應援活動 吳靜怡：定調黃國昌必須辭立委選到底

民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲（右）。（資料照，本報合成）

台北地院審理京華城容積等弊案，經過連續8天辯論，24日晚6點半宣告辯論終結，檢察官認為前台北市長柯文哲審理期間以不當言詞辱罵檢察官，容由支持者包圍地檢署，犯後態度不佳，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲交保後首場就是出席新北應援活動，定調黃國昌必須辭立委選到底！黃國昌抓著彈劾賴清德當逃避參選的擋箭牌，拿藍白合當煙霧彈，但在土城靜修看書的柯文哲絕對不是笨蛋，黃國昌，你就認真選新北吧！

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲擔任黨主席時，親自佈局每位不分區立委都要出來戰首都，這樣策略一方面抬高地方議員選情，另一方面就是「以戰養戰」，但現在黃國昌除了大搞彈劾賴清德蹭藍白聲量，根本忘記黨主席的職責，更燃起一系列的「脫北者」運動，從創黨元老、發言人甚至地方議員參選人紛紛退黨。

吳靜怡指出，黃國昌和民眾黨的內部多頭馬車，據傳黃國昌只在乎自己的新北市，但在新北市的操盤卻又是毫無節奏，五大金釵看起來略有氣勢，但黃國昌根本沒有計畫帶小雞跑地方，更不用說整個民眾黨的全國選戰規劃，看樣子就是黨主席、秘書長各忙各的，連台北市松信議員為什麼是提名許甫而不是徐千晴？真的讓人看不懂，黃國昌如果不辭立委認真參選新北市市長，恐怕會被民眾黨支持者瞧不起，民眾黨也會因為明年選舉慘敗而進入泡沫化，對柯文哲司法戰術而言，沒了社會影響力，面對之後的一案接一案一定相當不利！

吳靜怡直言，黃國昌抓著彈劾賴清德當逃避參選的擋箭牌，拿藍白合當煙霧彈，但在土城靜修看書的柯文哲絕對不是笨蛋，黃國昌，你就認真選新北吧！

