    政治

    學者點名5大法官應立刻請辭 葉耀元打臉：通篇文字遊戲

    2025/12/27 12:56 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    政治學者彭錦鵬日前點名5大法官「知憲、違憲」應該立刻請辭。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，通篇文字遊戲，《憲法訴訟法》就法律位階並不高於《憲法》，而能解釋並守護憲法的就是目前僅存並且願意運作的大法官。立院創制的制度不應該違反憲法權力分立的原則，這是三歲小孩都懂的事情。

    葉耀元在臉書PO文表示，彭錦鵬指出，《憲法》的文字具有法之最高性，《憲法》既然規定大法官共15人，要通過《憲法》解釋，小學生也了解，必然要超過半數，也就是8個大法官以上。就算不按照新修正的《憲訴法》，按照舊法，也不符合至少要6名大法官參與的門檻。

    葉耀元指出，通篇文字遊戲，大法官提名不給過，加上新的《憲法訴訟法》規定同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，依照目前只有8名的大法官來看，這不是癱瘓憲法法庭要不然是什麼？

    葉耀元續指，大法官有15名（假設全部名額都有補齊），超半數也只要8名大法官，硬規定要9人以上才能宣告違憲的立法基礎是在哪裡？《憲法訴訟法》就法律位階並不高於《憲法》，而能解釋並守護憲法的就是目前僅存並且願意運作的大法官。立院創制的制度不應該違反憲法權力分立的原則，這是3歲小孩都懂。

    葉耀元直言，最後，我在台大政治4年並沒有上過彭教授的課，謝謝。

