    政治

    雙城論壇今登場！林奕華率團先行 蔣萬安因維安考量「一日快閃」

    2025/12/27 09:40 記者劉信德／桃園機場報導
    台北市副市長林奕華先行率團出發，參加2025台北上海雙城論壇。（記者劉信德攝）

    台北市副市長林奕華先行率團出發，參加2025台北上海雙城論壇。（記者劉信德攝）

    「2025台北上海雙城論壇」將於今、明兩日（27、28）於上海舉行。台北市長蔣萬安因考量隨機攻擊事件後的北市大型活動維安部署，決定縮短行程當日往返，僅於28日上午「快閃」出席主論壇；今日上午則由副市長林奕華先行率團從桃園機場出發，代為領軍首日的市政參訪行程。

    林奕華在機場受訪表示，本屆論壇主題聚焦「科技改變生活」，預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），內容涵蓋水治理及職能培訓交流。分論壇則以科技醫療、軌道交通與樂齡健康等議題進行經驗分享，並就捷運聯絡線、演唱會經濟、水治理等面向交換意見。

    林奕華指出，論壇雖然僅有兩天行程，但安排相當豐富，期盼透過交流過程，讓邁入第16年的雙城論壇，持續良好的互相學習。

    她也進一步說明，此行代表團人數約120人，成員包括台北市議長及10位市議員，市府方面則有秘書長、副秘書長與13位局處首長、相關同仁及學者專家。未來將透過主論壇與各分論壇，交換兩市發展經驗，為兩市謀求更好的發展願景。

    台北市副市長林奕華先行率團出發，參加2025台北上海雙城論壇。（記者劉信德攝）

    台北市副市長林奕華先行率團出發，參加2025台北上海雙城論壇。（記者劉信德攝）

