    總預算尚未付委審查 政院：明年3月TPASS補助斷炊

    2025/12/27 09:12 記者鍾麗華／台北報導
    TPASS預算是由中央及地方共同負擔，地方政府每3個月向中央政府請款，所以明年3月後經費就會出現問題。（資料照）

    跨年即將倒數，但明年度中央政府總預算至今尚未付委審查，政院人士表示，TPASS之前是編列在特別預算，明年開始改由公務預算撥款，屬於新興計畫，若立院不審查明年度總預算，將影響近百萬通勤族權益；而TPASS預算是由中央及地方共同負擔，地方政府每3個月向中央政府請款，所以明年3月後經費就會出現問題。

    政院人士指出，TPASS扣除民眾購買通勤月票分得款項後，由中央及地方政府共同負擔，非中央全額補助，其中補助中央主管運具包括台鐵、公路客運約90%，補助直轄市主管運具50%，補助非直轄市主管運具75%。

    該名人士表示，目前1個月將近百萬人購買TPASS，其中北北基桃約52.8萬人，中央要補助3億元，中彰投苗2.9萬人補助4億元、南高屏8.5萬人補助11億元、常客優惠29.4萬人補助9億元等。

    他解釋，TPASS從2023年上路，之前編列在特別預算，行政院會已在4日拍板通過363.8億元的「TPASS行政院通勤月票執行計畫（2026至2029年）」，新的計畫4年編363.8億元，明年開始改由公務預算撥款，第一年為75億元，所以會受影響。而地方每3個月向中央請款，所以如果沒有錢，地方要等到明年3月以後才會喊窮。

