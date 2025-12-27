列出柯開庭咆哮等6例證 林智群：根本是「犯後態度不佳」百科全書

台北地院審理京華城容積等弊案，檢察官認為前台北市長柯文哲審理期間以不當言詞辱罵檢察官，容由支持者包圍地檢署，犯後態度不佳，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。柯文哲及柯妻陳佩琪均對此表達不滿。（資料照）

台北地院審理京華城容積等弊案，檢察官認為前台北市長柯文哲審理期間以不當言詞辱罵檢察官，容由支持者包圍地檢署，犯後態度不佳，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。柯文哲及柯妻陳佩琪均對此表達不滿。律師林智群對此發文諷刺，看一下阿北的京華城案件，根本就是「犯後態度不佳」百科全書。

林智群在臉書發文質疑，「什麼叫犯後態度不佳？去看一下阿北的京華城案件，根本就是『犯後態度不佳』百科全書」。

林智群在留言處也列出數點例證，包含：

1.落人衝地檢署、上網攻擊司法人員。

2.開庭後小編馬上寫臉書嗆司法人員。

3.下面的人在立法院問個案。

4.開庭時咆哮、罵檢察官，丟水杯。

5.指控司法人員被操縱、被執政黨收編，自己被政治迫害，自稱曼德拉。

6.收錢收得理直氣壯，覺得是歷史共業。

對此網友也紛紛質疑「豈止不佳，根本就是惡劣」、「哪是態度不佳，簡直就是惡劣粗暴到極點吧！」、「這位犯嫌從頭到尾都認自己是雍正！」、「不只不佳，還囂張跋扈咧」、「根本是教科書等級」、「最重要的是癱瘓審理庭，提出各式各樣相互矛盾前後不一的辯詞，讓寫判決逐一論駁的人崩潰抓狂」、「一直施壓司法單位，又公開串證，我是法官就能判多重給他判多重」。

