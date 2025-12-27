藍白未來帳戶「有錢人拿更多」 林月琴：恐拉大貧富差距

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）25日召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」。（資料照）

國民黨與民眾黨聯手推動「台灣未來帳戶」政策，引發疑慮。民進黨立委林月琴指出，該提案預算高達新台幣4030億元卻說不清財源，且允許高收入者透過自願每年多存10萬元抵稅，實際上是有錢的人拿更多，恐排擠現有托育、社福等資源，拉大貧富差距、甚至是「排貧」。

因應台灣少子女化現象，藍白提案明定，由政府在12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，家長也可相對提撥，基金為投資追蹤台股大盤標的。據估算，孩童18歲成年後，至少可領回33.9萬元。

「我來戳破藍白謊言！」林月琴在臉書撰文指出，政府早就在做、民進黨也一直在推，她關注「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的實際幫助，是否可以涵蓋更多的弱勢境遇家庭，要做的是將資源給予相對弱勢、困難的地方。

林月琴說，她從年初就持續邀請衛福部及民團，討論「社會救助法」的修正，目的是為了調整家庭收入的計算方式，將真正有需求的家庭完整納入，涵蓋「近貧」家戶，使受助者有動機持續提升就業收入與生活品質，提升對於未來生活的實踐能力。只要「社救法」可納入更多的貧困家庭，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」就能涵蓋更多人，這是她一再主張修正貧困定義的原因之一。

不過，藍白提案卻放大前述問題。林月琴說明，該方案規劃每個孩子出生先給5萬元，1到12歲每年再給1萬元，全部加起來要4030億元。這樣龐大的預算，財源都沒說清楚，會不會排擠原本該用在托育、教育、社福的資源？

林月琴續指，看似公平，實際上是有錢的人拿更多。因為家長可以「自願」每年再多存10萬元，且能抵稅。對高收入家庭來說不痛不癢，還能省稅。但對一般家庭來說，一個月要多存近1萬元，根本不現實，結果只會拉大貧富差距。

林月琴說，最擔心的是，這個制度最後會變成「排貧」。現在政府已經有針對弱勢兒少的帳戶制度，但即使每月最多只要存1250元，仍然有三分之一的家庭連帳戶都開不起來。在這樣的現實下，要中低收入家庭再多存更多錢，真的做得到嗎？

林月琴強調，她認同要照顧、投資小孩子的未來，但藍白連總預算都不審，明年的生育補助、TPASS等民生福利都不給，要怎麼讓人民相信是在顧未來？更何況按照其想法，只會讓兒少更沒有未來。

