    冷面戰神助攻！何欣純「青純力培力營」明登場 梁文傑談國際局勢

    2025/12/26 22:12 記者蘇孟娟／台中報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純何欣純推出「青純力培力營」，明天（27日）登場。（何欣純服務處提供）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純何欣純推出「青純力培力營」，明天（27日）登場。（何欣純服務處提供）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦「青純力培力營」訂27、28日舉行，首場27日有職棒最強會長、立委蔡其昌以「可以不要聊政治嗎？」開講外，還有被網友封「冷面戰神」的陸委會副主委梁文傑，也將開講「從兩岸到國安政策解析」。

    何欣純今年度壓軸「台中青純力培力營」課程將於12月27、28日在翔園航太研習園區舉行，何欣純盼藉青年培力營隊課程設計兼具廣度與深度，將全方位提供青年朋友公共事務的各方視野。

    27日首日將由蔡其昌打頭陣，蔡其昌將以「可以不要聊政治嗎？」為題，從職棒最強會長身分，和青年朋友分享棒球故事、人生哲理；前總統蔡英文辦公室主任施克和則將分享「政治幕僚的任務與實務」，揭開政治工作的神秘面紗，讓有志投身公共事務的青年了解幕後的真實樣貌。

    近來因發言戰力滿點、金句頻出而被網友封為「冷面戰神」的梁文傑，明天下午將以「從兩岸到國安政策解析」為題，帶領學員看懂國際局勢；另民進黨新媒體中心主任阮俊達則將談「破解演算法邏輯：網路社群經營實戰教學」，用實際案例分析判讀社群資訊，逐一剖析資訊內容。

