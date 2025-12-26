青年基本法通過 教部：持續與地方民間結合完善政策

教育部。（資料照）

立法院今三讀通過「青年基本法」，教育部表示，該法透過制度化、整合性的規範，推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點，也將持續結合中央、地方及民間，完善青年相關政策。至於百億青年基金的設置，會再開會討論相關細節。

「青年基本法」全文共計30條，完備我國青年政策之基本原則與制度架構，明定青年年齡定義、積極完備18歲公民權，中央政府應設置百億青年發展基金，並從教育、就業、居住、身心健康、公共參與等多元面向，全面向保障青年權益。

教育部列出5項法案重點，包括明確青年年齡定義為18歲至35歲之國民，並確保青年政策適用範圍之彈性；積極促進18歲公民權，強化青年公共參與；保障青年各種權益，全面向支持青年發展；每4年也要擬訂青年政策白皮書，作為施政依據；設置青年事務發展會報，強化跨部會與地方治理等。

教育部表示，青年是促進社會進步、經濟繁榮與科技創新的關鍵動力，「青年基本法」的完成立法，係透過制度化、整合性的規範，推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點；由於青年發展事務十分多元，將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，共同完善青年相關政策，協助青年自我實現、穩健成長，並與其他世代共同促進社會永續發展。

不過三讀通過的青年基本法中，以設置青年百億發展基金相關內容最為爭議，並未考慮財源等問題，而對於基金籌募與運作等細節，青年署副署長諶亦聰受訪時回應，後續還會再開會研議。

