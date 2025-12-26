為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    挺竹市長高虹安連任讓人「匪夷所思」綠營：藍背棄同志禮讓涉貪者

    2025/12/26 20:57 記者洪美秀／新竹報導
    藍白陣營已決定推新竹市長高虹安競選連任。（資料照）

    藍白陣營已決定推新竹市長高虹安競選連任。（資料照）

    國民黨中央確定2026年新竹市長選舉將禮讓現任市長高虹安選連任，對「藍白合」公開分贓的行徑，民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，民進黨中央一定會徵召最強人選迎戰，且會專注市政論述、公共政策與回應市民需求，讓市民清楚比較各陣營對新竹市未來的方向；至於百年大黨國民黨從上次市長選舉背棄林耕仁，此屆竟還禮讓涉貪官司未定讞的高虹安，實在令人匪夷所思。

    國民黨新竹市黨部主委王志豪則說，黨部立場絲毫未改變，明年選舉藍白合作是致勝關鍵，現任尋求連任為優先，這是黨部的共識；至於何志勇仍要參選，他表示，盼藍白合能產生更大力量，也相信何會認真考慮這些問題。

    針對國民黨秘書長李乾龍表態禮讓，高虹安回應，謝謝關心和肯定，會努力把市政做好，也會持續和新竹市議會，與議長、議員們一起努力，用市政成績回應市民。

    新竹市明年市長選舉確定藍白合挺高虹安選連任，民進黨部主委及市議員施乃如轟國民黨背棄黨內同志，又禮讓涉貪官司未定讞的高虹安，讓人匪夷所思。（記者洪美秀攝）

    新竹市明年市長選舉確定藍白合挺高虹安選連任，民進黨部主委及市議員施乃如轟國民黨背棄黨內同志，又禮讓涉貪官司未定讞的高虹安，讓人匪夷所思。（記者洪美秀攝）

