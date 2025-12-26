為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中國央視：「宏泰58」意外誤損台灣海纜 海巡署3點說明嚴正駁斥

    2025/12/26 20:33 記者洪定宏／高雄報導
    海巡登檢「宏泰58」貨輪。（資料照）

    海巡登檢「宏泰58」貨輪。（資料照）

    中國央視昨（25日）報導，「兩位台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，且該貨輪係受台海巡署驅趕，意外誤損台海纜所致。」海巡署發出3點嚴正說明，反控該報導「直接挑戰我國司法管轄權，用以推卸破壞我國海纜之違法行為」。

    海巡署說明如下：

    一、今（114）年2月25日臺澎第三海底電纜於台南將軍漁港西北方5浬遭多哥籍「宏泰58」貨輪破壞，海巡署立即調派艦艇攔停登檢「宏」輪，並押返台南安平港，報請臺南地方檢察署指揮偵辦，4月11日地檢署偵結後提起公訴，6月12日臺灣臺南地方法院判處王姓船長犯電信管理法第72條第1項之毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

    二、我國是民主法治國家，取締斷纜事件，是由檢察官指揮海巡執法，再由法院依科學證據判決，不同的案件，判決結果就不同。「宏」輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，未正確使用AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，經檢察官調查、法院判決都確認是故意。另以今（114）年10月7日中國籍船長駕駛「閩連漁60138」漁船破壞馬祖海纜案件為例，經我國司法調查程序後，確認係捕撈時過失毀壞海纜，依電信管理法判處有期徒刑3個月，足證我國司法秉持公正客觀立場，將故意歸故意、意外歸意外。

    三、中共宣稱該船涉及兩岸人民合謀長期走私，與本案破壞海纜案件無關，中共公安部門如有具體事證，可以提供給台灣治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪，不應藉此操作跨境鎮壓，製造及升高兩岸對立。

