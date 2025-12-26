棋牌社等「特定行業」管理自治條例 金門縣議會只花90秒敲槌擱置

金門縣議會審議「金門縣特定行業管理自治條例」，議長洪允典（中）被議員董森堡形容用「迅雷不及掩耳」的速度敲槌宣布「擱置」。（記者吳正庭攝）

金門縣議會今天審議「棋牌社」在內的「金門縣特定行業管理自治條例」，議長洪允典質問縣府「有沒有辦公聽會？」宣布「擱置」隨即敲下議事槌。在場沒有其他議員聲援下，起案人、議員董森堡語重心長地說：「我相信，給孩子一個好的環境才是在場所有官員、議員最重要的任務跟使命。」

縣議會一讀「金門縣特定行業管理自治條例」，洪允典問縣府產業發展處處長李銘培：「你這個案子有沒有辦過公聽會？或者跟民眾協商、溝通過？有沒有？這個案子你們規定就算數？還是怎麼樣？這個案子擱置好了，你講那麼簡單，好好研究一下、好不好？」「擱置！」隨即敲下議事槌，董森堡立刻舉手。

請繼續往下閱讀...

董森堡說，6月曾代表地方媽媽反映，憂心「棋牌社」暗藏賭、毒，要求縣府訂定相關要點及特定行業管理自治條例；縣長陳福海也當場回應「這是我的責任」，並盡快送案到議會。

董森堡表示，為管制棋牌社跟遊走法律邊緣的遊藝館等，金門比照全國標準訂定自治條例，但金門地理範圍狹小，對學生影響很大，縣府送來的「金門縣特定行業管理自治條例」有「緊急送審」的必要性。

洪允典再次要求產發處辦公聽會、說明會，跟民間溝通，洪說：「這是見仁見智，不是個人問題」。

90秒的時間就讓金門縣特定行業管理自治條例無法在第一時間過關，長期對賭、毒扮演「吹哨者」的董森堡心情難以平復，強調對審議過程的專斷獨行無法接受；他說，「孟母三遷」故事告訴大家，給孩子一個好的環境是很重要的。

縣府表示，自治條例議會審議通過即可，未規定要辦公聽會等。

根據金門特定行業管理自治條例草案，特定行業指舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、休閒活動場館業及其他休閒服務業。營業場所應距高中（職）校、國民中、小學、幼兒園500公尺以上。

董森堡對於「特定行業管理自治條例」遭到擱置顯得相當無奈，他說：「我相信，給孩子一個好的環境才是在場所有官員、議員最重要的任務跟使命。」（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法