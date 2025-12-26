再批東吳副教授 鄭麗文：對方「心存惡意」甘做「政治打手」

國民黨主席鄭麗文傍晚接受廣播節目《POP大國民》專訪。（《POP大國民》提供）

國民黨主席鄭麗文日前受邀到東吳大學演講，面對提問的東吳大學政治系副教授陳方隅批評，痛批對方「沒有大腦」、「看得出是『三民自』的忠實讀者」，引發社會議論。但鄭麗文今日傍晚接受廣播節目專訪說，「我挺溫柔的」回答，而且沒有因為對方「心存惡意」而不回答，她還說，「我說他是『三民自』的忠實讀者，有講錯嗎？」

鄭麗文並批評陳方隅，有愧於大學殿堂，身為教授，在學生的面前，本應當記得自己的教育者身分，而非甘於做「政治打手」，「這是錯誤的民主素養」。

請繼續往下閱讀...

此外，有關行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任中選會主委一職，鄭麗文說，「我笑了」，而且消息公布當天，台灣民意教育基金會就公布了一份民調，「配合的很好」。

鄭麗文指出，昨天她與民眾黨主席黃國昌一起宣布推動「台灣未來帳戶」政策，是藍、白兩黨共推的第一個大型政策，未來後續還會有許多其他政策或地方型政策，兩黨持續密集開會討論中。

鄭麗文並透露，自己與黃國昌經常私下見面溝通，交換意見，兩人對於大局勢的判斷以及戰略思維，都有高度共識。

談到選舉「藍白合」，鄭麗文指出，國民黨禮遇新竹市長高虹安競選連任，符合兩黨默契，高虹安也符合現任優先的原則，至於接下來的宜蘭縣、嘉義市提名，國民黨正在積極進展中，黨內一定會先協調，如果無法協調，就會以內參民調協調，若仍協調不成，才會舉辦黨內初選，國民黨人選確定後，就會進入藍、白整合機制。

被問到最近外傳任命前國民黨立委張顯耀擔任副主席，以及負責督導國民黨南部選舉，鄭麗文說，不知道外界為何要做這麼大的文章，為什麼說她要讓張顯耀擔任南部選舉總督導，「完全空穴來風」，張顯耀就只是擔任國民黨智庫的執行長，未來她自己會進駐南台灣，同時請張顯耀在南部成立智庫的南部中心，與所謂張顯耀操盤南台灣選舉完全無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法