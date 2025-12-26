藍白通過彈劾總統案 鄭麗文：戰線會拉長、對峙僵局延續到2028

國民黨主席鄭麗文今傍晚接受廣播節目《POP大國民》專訪。（《POP大國民》提供）

立法院藍、白黨團今日宣布啟動彈劾賴清德總統程序，並將召開審查會邀請被彈劾人說明以及詢問。國民黨主席鄭麗文今傍晚接受廣播節目專訪時表示，賴清德應該不會到立法院，但她與民眾黨主席黃國昌有共同看法，就是彈劾案的戰線會拉很長，而且她看穿賴清德不會回頭，與立法院的對峙僵局會延續到2028年。

鄭麗文說，未來這段時間就是一場很重要的宣傳戰，藍、白兩黨必須拉長戰線，安排很多的審查會與公聽會，而綠營也一定會製造很多謠言批評在野黨蠻橫，所以國民黨要端正視聽，並且證明不務正業的是民進黨，在野黨必須幫忙推動一些重大政務。

針對行政院長卓榮泰決定副署在野黨日前通過的年改停砍案，但要聲請釋憲，鄭麗文痛批這種作法「很惡劣」，民進黨已經擺好陣式，只要是不喜歡的法案，就讓憲法法庭宣告違憲。

有關行政院將推動修法，規範民選公職人員赴中國大陸須經政府許可，鄭麗文批評「嚴重違憲」，侵犯人民的遷徙自由，「他憑什麼同意我們去哪裡？」「這就是用國安理由侵犯人權，而且無限上綱。」

鄭麗文質疑，賴政府連民間學術交流、民代交流都要限制，到底在怕什麼？過去她說台灣不一定能等得到2028年大選，就是擔心賴清德會沒收選舉，尤其賴清德的所作所為，與前韓國總統尹錫悅搞戒嚴時的理由說法一模一樣，如果未來賴清德出現政治危機時，是否就有可能沒收人民的選舉？

鄭麗文還說，民進黨已經在鋪陳、製造兩岸兵凶戰危的氛圍，如果到了2027年賴清德發現自己可能敗選、會被逼宮，就有可能取消2028大選，「這種可能性絕對存在」，但她相信美國應該不會坐視賴清德與民進黨亂搞。

同時，鄭麗文認為，這一年多來藍、白兩黨很成功地反制民進黨政府，提出許多福國利民的政策，賴政府難道因為是在野黨的提案，就要為反對而反對嗎？「財政收支劃分法」修正案過去2次提案，行政院的版本在哪裡？昨天她與黃國昌共同提出的「台灣未來帳戶」政策，有完整國家機器的行政院難道會弄不出對案？如果未來立法院通過，難道行政院還要不副署、不執行？

對於賴政府質疑立法院不該通過增加預算的法案，鄭麗文指出，有那一筆預算不需要國會通過？民進黨就是胡攪蠻纏，行政院自己不提對案，等到立法院通過後，又說一堆扯後腿的話，「完全是胡說八道」，「我們就等著看，是否也要反對『台灣未來帳戶』？」

她還說，如果綠營的說法是對的，立法院將變成行政院的「立法局」，這才是違背憲政理論，行政院只能依法行政，按照立法院通過的法案、預算施政，況且中華民國憲法的精神本來就偏向內閣制，而且國會本來就可以通過立法。

