    首頁 > 政治

    雙城論壇直擊》上海地鐵戒備森嚴 X光機安檢門成標配

    2025/12/26 17:52 特派記者甘孟霖／上海報導
    上海市地鐵戒備森嚴，入站都要通過安檢門。（民眾提供）

    上海市地鐵戒備森嚴，入站都要通過安檢門。（民眾提供）

    台北捷運日前發生連續攻擊案件，釀4人死亡悲劇。台北市長蔣萬安日前也說，未來請北捷評估是否捷運加裝安檢門。適逢雙城論壇舉行，直擊上海的地鐵維安管理，戒備相當森嚴，入站要通過X光機、金屬探測器等儀器檢查。

    日前北捷連續攻擊兇嫌先於熙來攘往的台北車站投擲煙霧彈引發恐慌，並砍殺一人後，繼續前往中山商圈犯行，最終也墜樓身亡。事件震驚社會各界，蔣萬安也為此連續好幾天召開緊急維安應變小組，今日（26日）並於捷運市政府站周邊，進行大規模高強度演練。

    案件發生後，各界都關注台北市如何提高維安層級，蔣萬安說，大型活動如演唱會，有必要時會有安檢門等措施，他也請捷運公司增加保全人力，結合捷運警察加強巡邏，並且後續將研議，是否可能在捷運站加裝安檢門。

    適逢雙城論壇，直擊上海市地鐵，戒備相當森嚴，民眾要入站，背包都要通過安檢門，確保沒有危險物品，周邊也架起金屬製柵欄，讓人感到氣氛有些壓抑沉重。

    而台北捷運對於刀具雖有規範，但只要有妥善包裝，確保刀刃不外露即可放行；但據上海官員透露，上海地鐵不論如何，只要刀具超過6公分，一律禁止攜帶進入，包括搭乘公車也適用此規定。

    上海市地鐵戒備森嚴，入站都要通過安檢門。（民眾提供）

    上海市地鐵戒備森嚴，入站都要通過安檢門。（民眾提供）

