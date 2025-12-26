為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    指桑罵槐！彈劾賴清德留言區驚見「賴在高位」關鍵字 中媒嚇到關評論

    2025/12/26 18:42 即時新聞／綜合報導
    中媒報導彈劾賴清德新聞，評論區網友指桑罵槐狂罵習近平。（美聯社，右取自央視，本報合成）

    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人通過。消息一出，《央視》等中國媒體立刻跟進報導。不過，部分報導留言區，卻被發現有網友假罵賴清德、真批習近平的「指桑罵槐」留言，更有媒體被留言嚇到一度關閉評論區。

    立院今日藍白聯手通過對賴清德總統的彈劾案，消息一出，中媒紛紛跟進報導，表示「台灣領導人」賴清德彈劾案通過，將在1月14日、1月15日舉辦公聽會，台灣民意機構（指立法院）5月19日將進行彈劾案記名表決。

    不過在X（原推特）平台上，有網友分享截圖指出，在中媒相關新聞下方，有一群網友「憤怒聲討賴清德」，但留言內容「長期賴在位置上」、「老賴在台上一直賴著不下來，搞得民不聊生，經濟一塌糊塗」、「賴在高位不下來」、「賴清德霸佔位置幾十年，支持恐怖份子入侵者」等，越看越不對，根本就是在假借批評賴清德，實則大罵中國領導人習近平。

    對此，就有網友指出「指控賴清德的台詞看得我心驚肉跳」、「從評論區看出，台灣人民覺醒了」；還有網友分享，在《中國新聞網》也看到相關報導，評論區都是罵賴清德，「不知道為什麼不久後關閉了評論區。」

    網友指桑罵槐狂罵習近平。（取自X）

    網友指桑罵槐狂罵習近平。（取自X）

