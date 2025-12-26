民代、公務員赴中修法恐遭杯葛 梁文傑：補國安漏洞該推還是要推

陸委會副主委梁文傑。（圖取自陸委會官網）

行政院院會今（26日）上午通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，將進一步規範公務員及民意代表赴中行為。陸委會發言人梁文傑指出，修法重點包括將立法委員赴陸納入許可制，並將十職等以下公務員赴陸由原本的「同意」明確改為「許可制」。他強調，儘管修法在立院可能面臨非常大的障礙，補國安漏洞該推還是要推。

針對此次修法將十職等以下公務員赴中由「同意」改為更明確的「許可制」，以及納管立法委員赴中申報。梁文傑強調，這並非增加新規定，而是落實「兩岸條例」中原有機制以保護公務員。他指出，過去許多公務員誤以為例假日赴中不需長官核准，但現在環境已變，即便假日也須機關首長「許可」。

請繼續往下閱讀...

梁文傑進一步說明，中方對我方人員的盤查已非個案。他證實，自2023年統計至今，陸委會手上有案可稽的案例就有17人。這些公務員或軍警人員在入境中國時，曾被帶到一旁留置1、2天，被盤問在台灣的單位主管、業務內容及同事姓名等敏感資訊。他坦言，「無法掌握的或者是被嚇到不敢說的，不知道還有幾件」，因此政府必須強化管制提醒風險，保護公務人員。

此外，草案也新增要求立委、縣市議員等民選公職人員，返台後若有會晤中共黨政軍人士，負有誠實申報及揭露的義務。梁文傑表示，這類似公職人員財產申報制度，賦予誠實義務，若未來被檢舉或揭露申報不實，則將啟動相關追查。他也形容，每個民代都要面對選舉，若沒有誠實揭露、申報，選舉時被人檢舉就會出現問題，意指民主選舉也是監督機制一環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法