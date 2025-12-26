為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院三讀「青年基本法」18歲公民權入法、設百億發展基金

    2025/12/26 16:58 記者李文馨／台北報導
    立法院26日舉行院會審查法案，三讀通過「青年基本法草案」。（記者方賓照攝）

    立法院26日舉行院會審查法案，三讀通過「青年基本法草案」。（記者方賓照攝）

    立法院會今天三讀通過「青年基本法」，明定青年指18歲以上、35歲以下者，並保障18歲以上青年可依法行使選舉、罷免、創制、複決權。有關是否設立青年發展基金，朝野於協商未達共識，最終藍白挾人數優勢，表決通過要求政府應設置青年發展基金100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。

    三讀條文規定，本法所稱青年，指18歲以上35歲以下之國民。關於18歲公民權，規定政府應保障18歲之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起2年內完備相關法制。

    三讀條文指出，行政院應設置青年事務發展會報，會報至少每半年召開一次。青年代表應廣納不同背景青年，不得低於委員總數之二分之一，任一性別比例不得少於三分之一，並含括各族群為原則。

    在基金部分，民進黨團主張應明確財源因此持反對意見，藍白最終挾人數優勢表決通過。三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。

    條文也明定，基金來源包含中央政府循預算程序之撥款，基金孳息，人民、事業或團體之捐助等，並設立青年發展基金管理會，置委員13人至15人，其中學者專家及青年代表人數合計應占全體會議人數二分之一以上，任期2年，期滿得續聘。

    民進黨立委林宜瑾批評，藍白立委放著審查總預算的正事不做，卻透過「青年基本法」立法編起不該由立委編的預算來，「這種慷國家之慨，拿國家錢亂花的作為，不僅不會獲得青年支持，全國公民都會共同唾棄。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播