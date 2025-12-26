立院三讀「青年基本法」18歲公民權入法、設百億發展基金

立法院26日舉行院會審查法案，三讀通過「青年基本法草案」。（記者方賓照攝）

立法院會今天三讀通過「青年基本法」，明定青年指18歲以上、35歲以下者，並保障18歲以上青年可依法行使選舉、罷免、創制、複決權。有關是否設立青年發展基金，朝野於協商未達共識，最終藍白挾人數優勢，表決通過要求政府應設置青年發展基金100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。

三讀條文規定，本法所稱青年，指18歲以上35歲以下之國民。關於18歲公民權，規定政府應保障18歲之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，並於本法施行之日起2年內完備相關法制。

三讀條文指出，行政院應設置青年事務發展會報，會報至少每半年召開一次。青年代表應廣納不同背景青年，不得低於委員總數之二分之一，任一性別比例不得少於三分之一，並含括各族群為原則。

在基金部分，民進黨團主張應明確財源因此持反對意見，藍白最終挾人數優勢表決通過。三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。

條文也明定，基金來源包含中央政府循預算程序之撥款，基金孳息，人民、事業或團體之捐助等，並設立青年發展基金管理會，置委員13人至15人，其中學者專家及青年代表人數合計應占全體會議人數二分之一以上，任期2年，期滿得續聘。

民進黨立委林宜瑾批評，藍白立委放著審查總預算的正事不做，卻透過「青年基本法」立法編起不該由立委編的預算來，「這種慷國家之慨，拿國家錢亂花的作為，不僅不會獲得青年支持，全國公民都會共同唾棄。」

