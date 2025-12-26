為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白提彈劾總統卻不甩「憲法判決」 民進黨：假議題自相矛盾

    2025/12/26 16:10 記者陳政宇／台北報導
    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今日於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人通過。（記者方賓照攝）

    針對國民黨與民眾黨提案彈劾總統，民進黨發言人李坤城今（26日）表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴總統的彈劾案，今天於立法院會表決通過。彈劾案規劃明年1月14日、15日舉行兩場公聽會，1月21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院進行第一次說明；4月27日依「立法院職權行使法」舉行聽證會；5月13日、14日召開第二次全院委員會繼續審查彈劾案，邀請被彈劾人第二度到立院說明；5月19日進行彈劾案投票。

    對此，李坤城表示，距離明年僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自九月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

    李坤城進一步說明，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照「憲法增修條文」第4條，總統、副總統彈劾案，由三分之二立委議決後，須交由憲法法庭審理。但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。

    據此，李坤城強調，顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年五月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。

