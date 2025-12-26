雙城論壇12/27登場 北市府參訪上海演唱會經濟、軌道交通

台北市府先遣團預計今日下午先參訪虹口濱江，看看著名的「都市森林」景觀。圖為上海觀光巴士。（特派記者甘孟霖攝）

台北、上海雙城論壇明天（27日）正式登場，台北市長蔣萬安因台北捷運1219連續攻擊案決定坐鎮台北，僅28日主論壇半天快閃。副市長林奕華明天將先帶隊，重點參訪梅賽德斯奔馳文化中心，以及近年積極透過新科技推動醫療的中山醫院。

台北市府先遣團25日先行抵達上海，媒體團則於今日抵達，預計今日下午先參訪虹口濱江，看看著名的「都市森林」景觀，明日副市長林奕華率主團前往上海，這天行程以參訪為主，首先將搭乘並參訪市域機場聯絡線，由於近期台北捷運發生連續攻擊的不幸事件，北市府盼能從上海大眾捷運系統的管理模式取經。

下午首站先來到上海梅賽德斯奔馳文化中心，此場地也是上海舉行大型演唱會場地；而台北大巨蛋首場演唱會已過去1年，市府也盼此次來到梅奔取經，對未來台北市發展演唱會經濟是一大助力。

之後，訪團將會前往中山醫院，參訪元醫療模擬實驗室，看看上海在將醫療結合AI科技方面的進展。晚間預計參訪徐匯濱江西岸夢中心，此地前身是1920年代的上海水泥廠，曾是亞洲最大水泥廠；2009年，上海水泥廠停止生產、開始轉型，至2021年，原上海水泥廠的預均化庫改建成西岸穹頂藝術中心，承接表演、展覽等活動。

28日主論壇登場，場地位於上海世界會客廳，位於上海市虹口區北外灘路，該建築屬歷史風貌建築群，由3棟樓組成；蔣萬安於28日上午從台北出發，預計論壇前將會見上海市代表，預計將與上海市長龔正交換禮物。

論壇預計簽署水治理、職能訓練MOU，3個分論壇主題分別為軌道交通、樂齡健康及科技醫療，而交通不夠通暢是台北市的沉痾，蔣萬安上任後也推動捷運六線齊發2.0，盼完善環狀捷運路網，也可透過此分論壇借鏡上海。而台北、上海均是高齡化嚴重城市，健康以及科技醫療部分也是未來共同的重點發展方向。

蔣萬安返台後，下午續由林奕華率主團前往上海市動物園，主要視察去年簽署動物交流MOU、將來台的上海小熊貓們，以及將從台北動物園到上海的黑腳企鵝照養環境。當晚，主團也返回台北。

29日行程最後一天，將安排張園參訪，此地是清朝末年上海最大的市民公共活動場所，近年整體的老房被改建後再對公眾開放，對於老屋新生的安排，也是有許多文化資產的台北市可以借鏡的一大重點。

上海街景。（特派記者甘孟霖攝）

台北市府雙城論壇先遣團25日先行抵達上海，媒體團則於今日抵達。圖為浦東機場。（特派記者甘孟霖攝）

