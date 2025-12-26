提名童子瑋選基隆市長？ 徐國勇：12/31中執會後宣布

民進黨秘書長徐國勇今天（26日）表示，民進黨選對會24日建議提名童子瑋，下週三（31日）中執會後記者會，將由身兼民進黨主席的賴清德總統對外宣布。（記者俞肇福攝）

距離2026基隆市長選舉剩下不到1年，國民黨現任市長謝國樑將拚連任，民進黨秘書長徐國勇出席「基隆信賴台灣之友會」第三次會員大會時表示，民進黨選舉對策委員會（簡稱選對會）本週三（24日）建議提名童子瑋，在提名上已經跨出非常重要的一步，下週三（31日）中執會後記者會，將由身兼民進黨主席的賴清德總統對外宣布，選對會推薦的人選就只有童子瑋，當然他是最棒的人選，年輕有為，認真打拚。

徐國勇說，現在的基隆市政有很多被詬病的地方；他的老婆是基隆出生，他岳父是中國山東人，1949年逃難到台灣，在基隆港上岸後，在基隆短暫居住一段時間，他老婆說，基隆有一段時間沒什麼建設，整個基隆市停滯不前，「一直到林右昌執政後，再回到基隆時，有很明顯的進步，但是很可惜，在謝國樑主政時代整個停滯。」

徐國勇表示，基隆是他非常熟悉的地方，他是國立台灣海洋大學的教授，每週他都會到研究所對學生上課，他的碩士班2年、博士班5年都是在海洋大學就讀，他師專讀5年，小學讀6年，都沒有他在海大讀書7年來的久，基隆早已是他的第二故鄉。

記者詢問徐國勇，基隆勝選有無選舉策略，徐國勇說：「基隆選舉策略只有一個字就是要贏，我對童子瑋很有信心。」徐國勇說，童子瑋本身是議長，知道基隆市民關心、需要的是什麼，因為現在的基隆市政有很多被詬病的地方。他當過台北市議員，基隆在林右昌（前市長）時代的進步，在謝國樑時代整個停滯，基隆需要進步。

民進黨秘書長徐國勇（圖左）今天（26日）中午到基隆參加基隆信賴台灣之友會會員大會時，民進黨宜蘭縣長提名人林信漳（右）、基隆議長童子瑋（中）抓空檔合影。（記者俞肇福攝）

