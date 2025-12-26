賴士葆爆卓揆曾致電談「財劃法」 政院否認：接到不明來電可撥165報案

國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電他，表明不能提供院版「財劃法」草案的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆沒有針對院版「財劃法」跟賴士葆通過電話。（行政院提供）

國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電他，表明不能提供院版「財劃法」草案的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆沒有針對院版「財劃法」跟賴士葆通過電話，「賴士葆委員接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢報案」。

李慧芝說，行政院與立法院溝通「財劃法」的過程，卓揆是11月11日接受國民黨立委林德福質詢時就說明，院版「財劃法」會在11月20日當週提出，但11月14日時立法院長韓國瑜召集朝野協商後，突襲通過再修惡版「財劃法」。

李慧芝強調，行政院在11月20日通過院版「財劃法」送立院後，韓國瑜在11月21日上午邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜等人，與國民黨立委賴士葆、林思銘，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版「財劃法」交換意見。

李慧芝說，當時也有獲得立委的肯定，此外，不論是去年12月20日、今年2次「財劃法」修正，當時立法院都只有表決的數字，沒有試算的數字。當天與韓國瑜溝通時，張惇涵也說，當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，很可惜從11月21日到現在，院版「財劃法」都沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供數字。

