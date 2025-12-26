為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴士葆爆卓揆曾致電談「財劃法」 政院否認：接到不明來電可撥165報案

    2025/12/26 15:20 記者鍾麗華／台北報導
    國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電他，表明不能提供院版「財劃法」草案的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆沒有針對院版「財劃法」跟賴士葆通過電話。（行政院提供）

    國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電他，表明不能提供院版「財劃法」草案的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆沒有針對院版「財劃法」跟賴士葆通過電話。（行政院提供）

    國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電他，表明不能提供院版「財劃法」草案的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆沒有針對院版「財劃法」跟賴士葆通過電話，「賴士葆委員接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢報案」。

    李慧芝說，行政院與立法院溝通「財劃法」的過程，卓揆是11月11日接受國民黨立委林德福質詢時就說明，院版「財劃法」會在11月20日當週提出，但11月14日時立法院長韓國瑜召集朝野協商後，突襲通過再修惡版「財劃法」。

    李慧芝強調，行政院在11月20日通過院版「財劃法」送立院後，韓國瑜在11月21日上午邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜等人，與國民黨立委賴士葆、林思銘，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版「財劃法」交換意見。

    李慧芝說，當時也有獲得立委的肯定，此外，不論是去年12月20日、今年2次「財劃法」修正，當時立法院都只有表決的數字，沒有試算的數字。當天與韓國瑜溝通時，張惇涵也說，當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，很可惜從11月21日到現在，院版「財劃法」都沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供數字。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播