    首頁 > 政治

    專技考試2面向持續精進 考選部：使制度更貼近專業職能

    2025/12/26 15:28 記者楊綿傑／台北報導
    考試院今日發行《國家人力資源論壇》電子報第38期，探討專技考試制度。（資料照）

    考試院今日發行《國家人力資源論壇》電子報第38期，探討專技考試制度。（資料照）

    專技國考為國舉用各項技術人才，但在社會變遷與產業需求等因素影響下，考試制度與任用等議題廣受外界關心，考選部長劉孟奇表示，專技考試需在維持專業標準、提升制度效能與回應產業需求之間取得平衡，近年已持續精進考試規則與能力鑑別機制，使制度更貼近專業職能，並強化專業治理體系。

    考試院今發行《國家人力資源論壇》電子報第38期，首次以專技考試制度為主題，分別從制度沿革、新興專業與實務運作等面向，介紹專技考試制度在社會變遷與產業需求推動下持續調整的重要意義，內容共5篇文章。

    第一、二篇由考選部專技考試司長黃慶章與科長何榆貞撰文，從歷史脈絡說明專技考試種類如何隨社會需求擴增，形成今日37種、76類科的規模；並進一步介紹21世紀以來的改革方向，包括免試制度調整、專屬考試規則制定及與國際接軌等，使專技考試更能反映不同職業的專業職能需求。第三篇由中興大學校長詹富智與農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華執筆，從社會需求、法律制定、跨部會協作到首次國家考試的落實，完整介紹我國全球首創之植物診療師制度的建置歷程。

    第四篇由考選部統計室主任王守玉與科長徐宜霙撰寫，運用近10年統計資料，分析專技考試的性別參與趨勢，發現雖然不同專業領域仍存在性別分布差異，但整體趨勢已朝向更為均衡的方向發展。而最後一篇則由銓敘部科長鄭麗芳科筆，檢視專技轉任新制自2024年1月全面實施後的運作情形，並指出未來將持續透過制度精進與宣導，提升各機關進用專技人員的意願與成效。

    劉孟奇指出，專技考試制度，是國家確保專業品質、保障公共利益的重要基礎。自1950年代建置以來，專技考試種類隨社會需求逐步擴增，形成今日跨醫療、工程、法律、農業、財會等多領域的完整專業資格制度。而面對社會快速變遷，考試需在維持專業標準、提升制度效能與回應產業需求之間取得平衡，方能持續支撐我國專業人才體系的發展，並提升公共服務的品質與韌性。

